Explicado o acidente de esqui do estudante universitário Alex Kemp da Williams

Alex Kemp fatal acidente de esqui no Jiminy Peak Mountain Resort deixou a comunidade do Williams College cambaleando. O estudante de 19 anos ficou gravemente ferido em uma trilha de diamante negro, o que levou a uma rápida resposta de emergência. Apesar dos esforços de resgate, a tragédia se desenrolou no dia seguinte, levantando questões sobre as circunstâncias e consequências.

Aqui está o que sabemos até agora sobre o incidente e a investigação.

O acidente de esqui de Alex Kemp explicado

Alex Kemp, um calouro de 19 anos do Williams College, morreu em 7 de janeiro de 2025, após um acidente de esqui no Jiminy Peak Mountain Resort. Kemp, de Lincroft, Nova Jersey, caiu enquanto esquiava na Cutter Trail em Hancock, Massachusetts. A trilha é classificada como uma trilha de diamante negro de nível especializado.

O Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Berkshire informou que uma testemunha ligou para o 911 às 14h39 do dia 6 de janeiro. A pessoa que ligou disse que Kemp caiu em um barranco e sofreu grave traumatismo cranioencefálico.

Jiminy Peak Ski Patrol e Northern Berkshire EMS administraram medidas de salvamento e transportaram Kemp para o Berkshire Medical Center. Mais tarde, ele foi transportado para o Baystate Medical Center, onde sucumbiu aos ferimentos. De acordo com Notícias da CBSA Polícia Estadual de Massachusetts e a Unidade de Detetives da Polícia Estadual de Berkshire estão supervisionando a investigação. As autoridades confirmaram que Kemp estava usando capacete e não havia evidências de que drogas ou álcool tenham desempenhado um papel no incidente.

Kemp era membro das equipes de atletismo e cross country do Williams College e foi recrutado na Christian Brothers Academy em Nova Jersey. Seus interesses acadêmicos incluíam ciência da computação, ciência política e economia. Os professores do Williams College o descreveram como um aluno diligente e altamente capaz.

Este incidente marca a segunda morte enquanto esquiava na Nova Inglaterra em um mês. Em 31 de dezembro de 2024, um menino de 12 anos morreu em um acidente de esqui na montanha Cranmore, em Conway, New Hampshire. As autoridades de Jiminy Peak cooperaram com a investigação e expressaram suas mais profundas condolências à família de Kemp.

A presidente do Williams College, Maud Mandel, reconheceu a morte de Kemp e expressou simpatia pela comunidade. A universidade oferece serviços de apoio no campus e planeja uma reunião pública para homenagear sua vida.