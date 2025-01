‘Explique por que você não é responsável’: Allahabad HC convoca DM e SP no caso de debandada de Hathras

Pertences de seguidores no local um dia depois de uma enorme debandada que ocorreu durante um ‘satsang’ (congregação religiosa), na área de Sikandara Rao, no distrito de Hathras. Arquivo | Crédito da foto: PTI

O Tribunal Superior de Allahabad ordenou que o então magistrado distrital de Hathras e superintendente sênior da polícia comparecessem pessoalmente em 15 de janeiro e explicassem por que não deveriam ser responsabilizados pela debandada de 2024 que ceifou 121 vidas.

O juiz Shekhar Kumar Yadav disse em 6 de janeiro que tais incidentes foram resultado de arranjos inadequados feitos pelos organizadores.

“Os organizadores convocam pessoas inocentes em seu benefício e por falta de medidas adequadas, tais incidentes ocorrem. É responsabilidade da administração verificar se há ou não o fornecimento adequado de forças policiais, forças médicas, etc.”, afirmou o juiz. ele disse ao ouvir o pedido de fiança de Manju Devi.

O tribunal disse ainda: “No passado, foram vistos muitos desses incidentes, onde milhares de pessoas se reuniam em tais eventos, pessoas pobres e analfabetas se reuniam por causa da fé e das crenças, e porque perderam os estribos, as pessoas morreram prematuramente na debandada. “O advogado do governo Rupak Chaubey disse que os organizadores pediram permissão estimando uma multidão de 80.000 pessoas, mas uma multidão de 2,5 lakh apareceu no lugar.

Em 2 de julho de 2024, ocorreu uma debandada durante o ‘satsang’ organizado pelos seguidores de Surajpal, aliás Bhole Baba, na aldeia de Fulrai Mughalgarhi, no distrito de Hathras, deixando 121 mortos e vários feridos.

Embora o FIR tenha sido registrado na denúncia do subinspetor Brijesh Pandey, o nome do peticionário surgiu durante a investigação.

O tribunal expressou a necessidade de o distrito e a administração policial aprenderem lições com o incidente de Hathras e tomarem as providências adequadas para o próximo Maha Kumbh em Prayagraj, a fim de evitar tais contratempos.

O tribunal adiou a audiência em 15 de janeiro.