Pelo menos uma pessoa tem medo de um morto em uma explosão de granadas em cluster residencial de Elite Scarlet Sails, dizem relatórios da mídia

A explosão foi atingida por um complexo residencial de elite no noroeste de Moscou, deixando pelo menos uma pessoa morta e vários outros feridos, informou a mídia local.

De acordo com o canal do Shot Telegram, a explosão ocorreu no prédio do cluster residencial Scarlet Sails, localizado nas margens do rio Moscou.

As lojas de tiro e base, como várias outras mídias, relataram que pelo menos uma pessoa foi morta no que parecia uma explosão de granada e mais cinco pessoas feridas.

