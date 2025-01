Explosão de bomba fere dois menores em Malda, Bengala Ocidental

A explosão de uma bomba no distrito de Malda, em Bengala Ocidental, deixou na segunda-feira dois menores de sete e nove anos gravemente feridos. Isso ocorre três dias depois que uma explosão de bomba no distrito vizinho de Murshidabad feriu um homem que seria funcionário do partido Trinamool Congress (TMC).

O incidente ocorreu na jurisdição de Kaliachawk Thana, na área de Lakhipur. Os dois menores teriam confundido a bomba rudimentar com uma bola e estavam brincando com ela quando ela explodiu, ferindo-os. Os menores feridos foram internados no Malda Medical College and Hospital e estão recebendo tratamento.

A polícia local chegou ao local da explosão imediatamente após o incidente e recuperou imagens de CCTV. A polícia também isolou o local da explosão, causando pânico entre os moradores locais. Após a explosão, ruídos altos e fumaça espessa foram relatados na área. Imagens de CCTV transmitidas por canais de televisão locais mostraram a explosão que feriu os dois menores.

O incidente ocorre dias depois de um líder do Congresso Trinamool ter sido morto a tiros no distrito vizinho de Malda, em plena luz do dia. Há apenas um mês, a explosão de uma bomba em Murshidabad ceifou a vida de três pessoas quando o telhado de sua casa caiu sobre elas devido ao impacto da explosão. Os falecidos eram da área de Khairtala, em Sagarpara, no distrito de Murshidabad. No momento deste incidente anterior, o deputado do Partido Bharatiya Janata (BJP) e líder da oposição na Assembleia do Estado, Suvendhu Adhikari, disse que tais eventos ocorriam regularmente.