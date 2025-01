Explosão de fogos de artifício na véspera de Ano Novo deixa três mortos e 20 feridos no Havaí

Um show de fogos de artifício na véspera de Ano Novo em um bairro do Havaí rapidamente deu errado depois que três pessoas morreram e 20 ficaram feridas na noite de terça-feira.

Quando fogos de artifício foram disparados em um bairro de Honolulu, a extravagância tombou e mirou nos espectadores.

Uma mulher morreu no hospital e duas morreram no local, enquanto outras ficaram feridas, incluindo crianças, com queimaduras e ferimentos por estilhaços. A polícia disse que está investigando se são necessárias acusações contra a pessoa que acendeu os fogos de artifício. No Havaí, o uso de fogos de artifício aéreos exige licença.

“Este é um doloroso lembrete do perigo que os fogos de artifício ilegais representam. Eles colocam vidas em risco, esgotam nossos socorristas e perturbam nossa vizinhança”, disse o prefeito de Honolulu, Rick Blangiardi. “O mais doloroso é que esta tragédia era totalmente evitável.”

O governador do Havaí, Josh Green, enfatizou a natureza horrível das mortes, dizendo que as pessoas sofreram “os piores ferimentos possíveis em zonas de guerra que tiraram suas vidas”.

As autoridades disseram que haveria penalidades mais duras para aqueles que soltassem fogos de artifício ilegais nos bairros.

Mais de uma dúzia de pessoas morrem em acidentes com fogos de artifício nos EUA todos os anos.

