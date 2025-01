Explosão de gás em mina de carvão no Paquistão deixa 12 mineiros presos

Pelo menos 12 mineiros ficaram presos no Paquistão depois que uma explosão causou o colapso de uma mina de carvão. Arquivo | Crédito da foto: AFP

Pelo menos 12 mineiros ficaram presos no Paquistão na quinta-feira (9 de janeiro de 2025) depois que uma explosão causou o colapso de uma mina de carvão na província do Baluchistão, no sudoeste.

O acidente ocorreu na área de Sanjdi, nos arredores da capital, Quetta. O chefe das minas, Abdul Ghani Baloch, disse que uma explosão de gás causou o colapso de uma mina de carvão na área de Sanjdi. o amanhecer o jornal noticiou.

“Esforços estão sendo feitos para tirar todos os mineiros vivos”, disse ele. Num comunicado oficial, o porta-voz do governo do Baluchistão, Shahid Rind, disse que as equipas de resgate chegaram ao local.

“Há relatos de que doze trabalhadores ficaram presos na mina”, acrescentou Rind.

O Ministro de Minas e Minerais do Baluchistão, Mir Shoaib Noshirwani, ordenou que o Diretor de Minas Baloch enviasse mais duas equipes para participar das operações de resgate.

“Se os procedimentos de mineração existentes forem violados, devem ser tomadas medidas legais contra o proprietário da mina”, alertou Noshirwani, ordenando às equipes de resgate que acelerem os esforços para remover os mineiros presos.

“Deve ser garantida a implementação rigorosa de medidas de segurança nas minas para proteger os trabalhadores”, acrescentou.

Os acidentes são comuns nas minas de carvão do país, principalmente devido ao acúmulo de gás.

Em Junho do ano passado, pelo menos 11 pessoas morreram após inalar gás metano dentro de uma mina de carvão na área de Sanjdi.