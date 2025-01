Explosão em Catânia, bombeiros trabalham nos escombros

Os bombeiros continuam trabalhando em meio aos destroços da explosão no bairro de San Giovanni Galermo, em Catânia. Apenas uma pequena pausa de algumas horas à noite e depois cavar e limpar com trabalhos de demolição.

Até agora, a atividade de busca sob os escombros produziu resultados negativos. O saldo total é de 14 feridos e levados ao hospital. Os quatro bombeiros que estavam na onda de choque foram posteriormente levados ao hospital para um check-up.

Um homem que se temia estar sob os escombros de um prédio desabado ontem foi encontrado durante a noite após uma explosão associada a um vazamento de gás na rede de distribuição. O homem que saiu apareceu: saiu da área. O prefeito Enrico Trantino fez o anúncio. O alerta foi acionado depois que um familiar o procurou, dizendo não tê-lo encontrado, mas alguém disse que o viu fugindo após o estrondo, que também iniciou o incêndio.

“A Direcção de Polícia de Catânia cuida do aspecto da ordem pública, incluindo medidas preventivas contra a ‘aproveitamento’. Evacuamos pessoas ontem devido a uma emergência e os bens deixados em suas casas devem ser protegidos. Depois que os bombeiros verificarem se as casas estão estáticas, eles poderão retornar ou ir buscar bens pessoais. Idosos que estavam em uma recepção próxima também foram acomodados. Duas famílias foram diretamente afetadas pela explosão.” O Diretor da Direção de Polícia de Catania, Nino Ciavola, disse isso sobre a explosão de gás no distrito de San Giovanni Galermo.

