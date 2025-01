Explosão em Catânia devido a vazamento de gás, desabamento de prédio

O prédio pegou fogo e os destroços estavam a centenas de metros de distância. Um carro pega fogo com o capô aberto enquanto o alarme toca. Dezenas de equipes de resgate estão se movimentando em busca de pessoas feridas ou desaparecidas. Parece assim, como um cenário de guerra, uma rua do bairro de San Giovanni Galermo, em Catânia, onde ocorreu uma explosão devido a um vazamento de gás.

“Um prédio de três andares desabou. Estamos ativando todos os recursos especiais necessários e disponíveis na região. Equipes de busca e resgate da USAR e adestradores de cães.” É o que dizem os bombeiros de Catânia sobre a explosão ocorrida no bairro de San Giovanni Galermo.

“Há relatos de sete feridos, alguns gravemente. Mas não há relatos certos de possíveis vítimas. A causa que levou ao vazamento de gás também não é certa.”. Esperamos que, por se tratarem de edifícios públicos que estão sendo reformados, não houvesse muitas pessoas lá dentro.” Assim, o prefeito de Catânia, Enrico Trantino, disse ao Rainews 24 sobre a explosão que ocorreu à noite no bairro de San Giovanni Galermo.

O Centro de Assistência Diocesano de Catânia, que acolhe idosos, está neste momento a ser evacuado. A obra fica na região da via Gualandi, onde ocorreu a explosão por vazamento de gás.

Há vários feridos na explosão em Catânia, um deles gravemente ferido num hospital de Cannizzaro: trata-se de um homem de 66 anos com queimaduras dispersas, incluindo rosto e cabeça, num centro de trauma sob código vermelho. De acordo com as apurações, não há relatos de pessoas desaparecidas, nem havia pessoas no prédio que desabou. Uma mulher de 51 anos também foi atingida pela onda de choque em Cannizzaro, mas não foi grave. Entre os feridos estavam também dois bombeiros, dois trabalhadores do gás e dois operadores do 118 do escritório de San Giovanni Galermo, estrutura localizada perto do local da explosão.

