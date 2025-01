‘Explosão’ em Guwahati, enquanto o Nordeste desafia o boicote do dia da República dos rebeldes

O ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, durante as celebrações do 76º dia da República em Dibrugarh em 26 de janeiro de 2025. Crédito da foto: Ani

Guwahati

O povo de oito estados do nordeste desafiou um chamado de boicote por alguns grupos extremistas, incluindo a Frente de Libertação Unida (independente), para comemorar o 76º dia da República do país no domingo (26 de janeiro de 2025).

Uma aberração na atmosfera do festival foi uma “explosão de bomba” que a Ulfa (i) alegou ter detonado em um caminhão estacionando na área de Beharbari nos arredores de Guwahati pela manhã. Outra bolsa, suspeita que continha um artefato explosivo improvisado, foi encontrado no terminal de ônibus interestadual próximo.

A polícia subestimou a afirmação do grupo ilegalizado. “Foi um som forte, não uma explosão. Lançamos uma operação para pegar os malfeitores envolvidos ”, disse o comissário de polícia de Guwahati, Partha Saathi Mahanta.

Anteriormente, o ULFA (I), liderado por Paresh Baruah, disse que havia realizado explosões em Guwahati e outras partes de Assam “para não prejudicar ninguém, mas enviar uma mensagem ao povo para não participar de programas ocupacionais do dia do dia do Independência e o dia da República da Índia no futuro ”. ”

Em um e -mail, um porta -voz do grupo disse que a “explosão” também teve como objetivo lembrar Nova Délhi o que ele foi capaz de fazer em uma escala maior.

Após um modelo de décadas de antiguidade, o ULFA (i) e alguns outros grupos extremistas do Nordeste solicitaram boicotar as celebrações do dia da República. Eles costumam atacar 26 de janeiro e 15 de agosto ou antes para provar que são sérios. O mais sangrento desses ataques ocorreu em 15 de agosto de 2004, no qual 13 pessoas morreram, incluindo 10 crianças, em Dhemaji, no leste de Assam.

A segunda capital de Assam

Falando em um programa do Dia da República em Dibrugarh, no leste de Assam, o ministro principal, Himanta Biswa Sarma, disse que o governo estava desenvolvendo infraestrutura para converter os povos de Dibrugarh, Tezpur e Silchar em cidades.

“Dibrugarh terá um complexo de assembléias em 2027 e será a segunda capital de Assam. Tezpur emergirá como capital cultural e abrigará Raj Bhavan. Silchar abrigará um ministro e o escritório do secretário -chefe ”, afirmou.

Ele também anunciou a inclusão de xadrez no Plano de Estudo da Escola de Assam e a reversão do novo plano de pensão para funcionários do governo do estado em 1º de abril.

Manipur CM pede paz

O principal ministro de Manipur, N. Biren Singh, esperava que a celebração do dia da República tenha marcado o início do retorno da paz no estado marcado pela violência étnica.

“Neste dia histórico, enquanto comemoramos a adoção de nossa gloriosa Constituição em 1950, vamos reafirmar nosso compromisso de defender os valores e princípios que definem a Índia: sua unidade, integridade e espírito vibrante”, publicou em X.

A celebração do 76º dia da República tem sido realmente significativa, desde que participaram do evento participando de todos os lugares, incluindo os distritos de Tengnoupal, Kangpokpi e Churachandpur e até Nagaland. Eu acho que estamos no caminho certo para construir uma sociedade harmoniosa e … pic.twitter.com/gxtbxu8pct – N. Biren Singh (@nbirensingh) 26 de janeiro de 2025

Seu colega de Mizoram, Lalduhoma, disse: “O dia da República é um lembrete de nosso compromisso coletivo com a democracia, a igualdade e o progresso. É um dia para refletir sobre o quão longe chegamos e o trabalho que resta a ser feito para construir uma sociedade inclusiva e justa ”.

Lalduhoma criticou a administração do conflito étnico por Singh.

Em Nagaland, o governador. Ganesan disse que o governo do estado havia feito todos os esforços possíveis para resolver a “questão política”, um eufemismo para conversas de paz entre o Centro e várias facções do Conselho Socialista Nacional de Nagaland.

Ele lembrou que o ministro principal Neiphiu Rio e seus colegas de gabinete relataram no ano passado ao ministro do Interior da União, Amit Shah, sobre o desejo do povo por uma solução imediata para o problema. Ele também disse que avanços substanciais foram alcançados no território de fronteira de Nagaland propôs e esperava que as preocupações restantes da organização dos povos Orientais de Nagaland fossem abordados com um espírito de irmandade.

Em seu discurso, o governador de Tripura, Indra Sena Reddy Nallu, elogiou o governo do estado para resolver em 2024 os problemas da insurgência de décadas de antiguidade.