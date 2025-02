Armen Sarkisian, o fundador do Donbass, milícia de uma fila e presidente da Federação da Federação na região de Donetsk, morreu em um hospital que foi ferido nesta manhã durante um ataque explosivo no arranha -céu residencial de Moscou. TASS relata isso citando serviços médicos.

A realidade ocorreu na entrada do edifício de 29 andares no complexo residencial Alda Parus Alda, no noroeste de Moscou.

Armen Sarkisian foi o fundador do Exército do Exército, uma formação composta principalmente pelos armênios que lutam ao lado de tropas russas na Ucrânia. De acordo com fontes de serviços de segurança ucranianos, a Arbat é empregada desde 2022, no leste da Ucrânia, em Donbass, e então seria transferida para a região russa de Kursk, parcialmente ocupada pelas unidades Kiev desde agosto passado.

De acordo com o site de notícias russo Mediazon, Sarkisian, que tinha 46 anos, era de origem armênia, mas durante sua juventude ele se mudou para a região ucraniana de Donetsk. Os Serviços de Segurança de Kiev afirmam que, desde 2014, ele amarrou seus laços com o presidente Viktor Yanukovich, que fugiu da Rússia após os eventos da Euromaidan este ano. De acordo com as autoridades ucranianas, Kiev em 2014 foi o fracasso internacional contra o Sarkisian, que o acusou de organizar grupos da igreja para atacar o pôster Filo-UU.

Sarkisian também foi presidente da Federação da Caixa da República Auto -Concedida de Donetsk, ligada à Rússia em 2022.

Após a explosão de hoje da agência russa, a pessoa estava morta e outros quatro ficaram feridos. Um dos feridos, sarcisiano, morreu logo depois no hospital, segundo as mesmas fontes. O segundo falecido seria seu guarda -costas.

