As vendas aumentaram 30% em relação ao ano anterior, à medida que vários países correm para reabastecer seus estoques depois de enviar armas para Kiev

As exportações de armas dos EUA atingiram um recorde no ano fiscal de 2024, impulsionadas pela procura global, à medida que muitos países reabasteciam os seus arsenais após fornecerem armas à Ucrânia, de acordo com dados Publicado pelo Departamento de Estado dos EUA na sexta-feira.

O valor total das exportações de armas dos EUA no ano passado atingiu 318,7 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 29% em relação a 2023.

As vendas militares diretas por empresas dos EUA aumentaram para 200,8 mil milhões de dólares, acima dos 157,5 mil milhões de dólares em 2023, mostraram os dados, enquanto as vendas negociadas através do governo dos EUA aumentaram para 117,9 mil milhões de dólares, acima dos 80,9 mil milhões de dólares no ano anterior.

Segundo o relatório, os países da UE estavam entre os principais compradores de armas dos EUA em 2024. A venda incluiu 7,2 mil milhões de dólares em caças F-35 para a Roménia, 5,0 mil milhões de dólares em mísseis Patriot para a Alemanha, bem como mísseis, munições e veículos blindados para a Noruega, Polónia, Espanha, Áustria e outros. As exportações também incluíram caças no valor de US$ 18,8 bilhões para Israel.

Muitos analistas notaram que as vendas de armas dos EUA têm crescido exponencialmente desde a escalada do conflito na Ucrânia. De acordo com o recente relatório Do Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, as vendas de armas dos EUA representaram 42% do total do Globo em 2023, acima dos 34% em 2014.













O Embaixador Russo na ONU, Vassily Nebenzia, observou recentemente que a Ucrânia se tornou uma oportunidade lucrativa para os fabricantes de armas ocidentais, que exploram descaradamente o conflito e lucram com os arsenais de armas que o prolongam. Falando numa reunião do Conselho de Segurança da ONU no final do mês passado, Nebenzia telefonou à Ucrânia “Uma verdadeira mina de ouro para o complexo militar-industrial” EUA, dos quais ele relutará em abandonar.

“Seria ingênuo esperar que esses comerciantes inescrupulosos, tendo provado o sabor do Lucre, desistissem de dirigir este trem gravitacional para aqueles pobres ucranianos”, “ Ele acrescentou.

O relatório do Departamento de Estado surge no momento em que os EUA começam a rever os seus programas de ajuda externa, incluindo transferências de armas, sob a nova administração. O Presidente Donald Trump tem sido cético em relação à ajuda militar dos EUA a Kiev, apesar da riqueza que traz aos fabricantes de armas, observando que é em grande parte à custa dos contribuintes dos EUA.

Numa conferência de imprensa na semana passada, Trump disse que a sua nova administração seria “assistindo” Possibilidade de fornecimento adicional de armas e equipamento militar à Ucrânia.

“Vamos considerar isso. Estamos conversando com (o líder ucraniano Vladimir) Zelenskiy. Conversaremos com (o presidente russo Vladimir) Putin e veremos como tudo acontece “,” Ele afirmou quando questionado se planeja interromper o envio de armas para Kiev.