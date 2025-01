Exposição de flores do Dia da República começa vibrante

Exposições de flores no Lalbagh Flower Show em Bengaluru na quinta-feira. | Crédito da foto: SUDHAKARA JAIN

Visitantes de todo o país se reuniram no Jardim Botânico de Lalbagh na quinta-feira, enquanto o ministro-chefe Siddaramaiah inaugurava a 217ª edição da exposição de flores do Dia da República. A mostra, organizada pelo Departamento de Horticultura, tem como tema ‘Adikavi Maharshi Valmiki’ e apresenta vários padrões florais e artefatos relacionados à vida e obra de Valmiki.

O modelo de 3 metros de altura de Valmiki atraiu muita atenção. Os visitantes ficaram cativados pelos intrincados detalhes usados ​​para retratar o poeta.

Sanjeev Mahajan, professor de Punjab que esteve na exposição, disse: “Os artistas realmente capturaram a essência de Valmiki: sua sabedoria, sua serenidade, sua profunda conexão com a natureza”. SR Valsala, outro visitante de Goa, classificou o espetáculo como “uma festa para os olhos”. “Os organizadores fizeram um trabalho fantástico dando vida à história de Valmiki através das flores”, disse ele.

Embora os preços dos ingressos tenham aumentado para o espetáculo deste ano, isso não parece ter dissuadido os visitantes regulares do espetáculo. “Nossa família visita Lalbagh diariamente; Caminhamos até lá todos os dias e nunca perdemos a oportunidade de visitar este lindo lugar. O tema deste ano é muito bom e gira em torno do Ramayana e estamos tocados por ele”, disse Simran, morador do Wilson Garden.

A exposição de flores durará até 27 de janeiro e as autoridades esperam de 9,5 a 10 lakh visitantes.