Expressões de condolência de artistas a funcionários da OG para a morte de Barbie Hsu

Taipei, vivo -A notícia da morte da atriz Taiwan Barbie Hsu deixa uma dor profunda para a família para seus amigos e fãs. Além disso, a Barbie Hsu também tem um ótimo nome na indústria do entretenimento que o torna famoso em vários países, incluindo a Indonésia.

A notícia da morte de Barbie Hsu foi confirmada por seu irmão mais novo, que exalou o último suspiro no Japão devido à influenza que causou complicações na pneumonia. O relatório final da morte de Barbie Hsu declarou que a atriz morreu devido a condições de sepse.

Respondendo a essa triste notícia, o ator Huang Xiaoming, que trabalhou com a HSU na série de televisão “Summer’s Desire”, enviou publicações nas redes sociais do Weibo. Ele descreveu o HSU como uma “alma brilhante” com a bondade e o senso de justiça de uma herói feminina.

“Dizem que a alma que realmente brilha não está corroída pelo tempo. Espero que as cerejeiras na praia, onde repouse agora nunca murcharem, e elas se tornam um vento noturno que abraça um céu de estrela”, escreveu Huang, ele jogou foco Taiwan, na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025.

Além disso, a modelo e a atriz Lin Chi-Ling disse que a partida do HSU foi surpreendente e de partir o coração. Ele fez uma declaração através da agência, dizendo que ficou impressionado com a extraordinária representação do HSU em vários papéis e determinação em relação à vida.

“Espero que você encontre paz em outro mundo, livre de preocupação e medo, e sua família ainda seja forte durante esse momento difícil. Sempre lembraremos de sua bondade e beleza”, disse o modelo.

Além disso, Jason Baker como vice -presidente de idosos para o tratamento ético dos animais (PETA) Ásia, um grupo de direitos dos animais, cruzado pela morte de Hsu em uma posição em X. Ele apreciou os esforços de Barbie Hsu no passado que amava os animais a muito.

“Barbie usa sua reputação para expor a crueldade da indústria da caneta, educar o público sobre como os animais estão trancados em uma pequena gaiola, presos em uma armadilha de aço dolorosa que é dolorosa e morta com choque elétrico ou gás. Para animais”, escreveu Baker .

Da mesma forma, Lim Ting-Yi, um ativista do mapa asiático, disse à CNA que a HSU, um animal que amava animais, juntou-se à exposição de arte “Bear Card for Freedom” em 2018. Color o cartão manualmente para aumentar a conscientização do sofrimento dos animais Como um urso no urso no urso de circo, onde eles são acorrentados no pescoço e forçados a parar e aparecer.

Os artistas de Charles “Blackie” Che e Christie Fan disseram que estavam “desconsolados” e “muito tristes”, mas eles se lembrariam da HSU para sempre. Nesse período de luto, os fãs da HSU compartilharam uma imagem de Jet Black sem informações nas publicações do Instagram como uma homenagem.

Da mesma forma, o programa de Singer Lo, que foi o portador do evento com “100% entretenimento” e estrelou a HSU na série de televisão “With Love” escreveu “Rest in Peace” em uma plataforma.