Fababa Plut adipala é usado por presos de nusakambangan para fertilizantes para materiais de construção

Yakarta, vivo – PT PLN (Persero) através de sua potência PLN PLN (PLN IP) em colaboração com o Ministério da Imigração e Correções (IMIPA) para apoiar o uso de carvão e cinzas/faba). Desta vez, é o uso do adipala plu faba através do programa Nusakambangan Empower.

Curiosamente, essa baleia aumentará no valor agregado a ser usado como materiais de construção para fertilizantes pela comunidade de prisioneiros (prisioneiros) da instituição correcional (LAPAs) Nusakambangan, Cilacap.

Esta etapa foi marcada pela assinatura de um memorando de entendimento entre o Presidente de Pln Darmawan Prasodjo e o Ministro da Imigração e Água Andranto Correcional na Plut Adipala Cilacap. O uso de faba na prisão na prisão Nusakamban está alinhada com o conceito de meio ambiente, social e governo (ESG).

Além disso, este programa também pode ser um recurso potencial no desenvolvimento de infraestrutura e apoiar o conceito de economia circular das pessoas.

O ministro da Imigração e Correcional, Agus Andriantho, disse que a sinergia realizada entre o Ministério da Imigração e Correcional e PLN e PLN PLN Indonésia poderá produzirá muitos benefícios, para o meio ambiente e os moradores da prisão de Nusakamban.

“Estamos muito felizes em obter apoio do PLN ao desenvolvimento de cidadãos capacitando em um comunicado escrito, quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

 PLU Java Central 2 adipala Foto: Doca. Pln Power of Indonésia.

Com este programa, os moradores promovidos obterão as habilidades para fabricar materiais de construção da Fababa. Para o estágio inicial, o material de desenvolvimento FABA será usado para construir um centro de treinamento de trabalho (BLK) que seja útil para os residentes -alvo.

“Os residentes objetivos terão as habilidades para usar o desperdício de Cinzas voadoras e cinzas inferiores Isto é para a fabricação de materiais de construção na forma de tijolos, depois pavimentando blocos, ladrilhos, etc. “Agus disse.

Na mesma ocasião, o gerente da PLN, Darmawan Prasodjo, explicou que seu partido não apenas desempenhou um papel como fornecedor de energia, mas também prometeu apoiar o desenvolvimento sustentável e o empoderamento da comunidade, mesmo no ambiente penitenciário.

“Todas as plantas do PLN agora são um epicentro de bem ambiental, social e comunitário. disse.

Darmawan explicou que a faba é o carvão restante que queima o PLU que tem um alto valor e qualidade econômica.

No futuro, espera -se que os resultados processados ​​dos moradores promovidos das prisões sejam produtos de qualidade para que possam criar economias circulares que sejam benéficas para a comunidade e os governos locais a preços mais acessíveis.

“Mais do que isso, queremos garantir que esse treinamento ofereça benefícios específicos para que, após concluir o período do guia, os prisioneiros possam ter habilidades que possam ser usadas para melhorar seu poço”, disse Darmawan.

Enquanto isso, o diretor administrativo da PLN Indonésia, o poder Edwin Nugraha Putra, explicou que o adipala plu, que tem uma potência instalada de 660 MW, consome 2 milhões de toneladas de carvão para produzir eletricidade para 2024. faba.

“Fara, produzida pela queima de adipala PLU, pode ser usada para produzir uma variedade de produtos, incluindo matérias -primas materiais para desenvolvimento e fertilizantes para apoiar o setor agrícola”, disse Edwin.

Com o uso de faba pelos presos da prisão de Nusakambangan, ele incentivará a economia do povo e fornecerá disposições úteis se os prisioneiros retornarem à comunidade.

“O uso deste Fababa pode criar Efeito multiplicador Ambos em termos de meio ambiente, desenvolvimento para a economia “, afirmou.

O gerente sênior do PLN IP UBP PLTU adipala I Wayan Arimbawa explicou, os materiais de construção de uma mistura de material FABA têm uma melhor resistência do que os materiais em geral. Uso de faba Existem vários estágios, preparando primeiro o material de cinzas voadoras e cinzas inferiores (faba) e depois no segundo estágio, entrando na máquina de mistura para misturar o cimento usado como adesivo. A partir do processo de mistura na máquina de impressão para fazer o pavimento e, finalmente, secar por armazenamento por 14 dias para obter os resultados máximos.

“As máquinas de impressão de pavimentos usam um mecanismo simples e fácil de fazer e podem ser usadas para vários modelos de pavimento e tijolo. A calçada é a faba mais popular.