Fabrizio de e Andrè teria 85 anos, permanece imortal

Fabrizio de André Immortal, que morreu em 11 de janeiro, 26 anos atrás, chegaria a 85 anos hoje. O que é notável é o sentimento ao mesmo tempo de perda e presença, porque seu trabalho e a idéia permanecem intactos no desafio em que será restaurada na transição entre gerações. Isso acontece com grandes autores que conseguiram dar seu trabalho universal, interpretar sentimentos coletivos. É claro que hoje, nesta era gramada, a falta de seu pensamento se torna mais aguda.

A grande lição da música permanece, que é um símbolo de atenção para aqueles que geralmente prestam atenção, a outra sociedade que é o verdadeiro protagonista da música inestimável. Fabrizio de André era um intelectual com uma voz extraordinária que votou na música após o sucesso que Mina alcançou “a música de Marinella” (“Eu seria um advogado ruim sem ele”, disse ele). Escola Genoa, Tenco, Bindi, Paoli, Lauzi. De André tinha uma capacidade extraordinária de refazer os materiais, eram as músicas Brassens (“Il Gorilla”), a antologia do rio Spoon, a obra de Edgar Lee Master, de quem ele desenhou “não dinheiro ou para o céu”, álbum Desde 1971, que permanece entre os campeonatos absolutos da música italiana, intuições daqueles que trabalharam perto. Assim como Maura Pagani, que em 1984 antes do Times, e por isso ele acordou o entusiasmo de David Byrne, o levou ao território da música mundial, na jornada da música mediterrânea, criada por “Creuza de” Creuzu de ” MA “, álbum Sung em Janosa com Breath International.

E como não podemos dar o significado simbólico do trabalho baseado no conceito do mar como um elemento unificador hoje, uma reunião vital entre diferentes culturas? No momento em que eles se lembram de vinte anos desde a morte, ele vai pensar no valor quase evangélico dos textos do autor incrédulo, mas que retrabalhou o evangelho apócrifo (“Good diz àqueles que” viajam teimosos e opostos “. O texto” sorriu Oração “, A última música do último álbum de Career De André,” Anime Salve “, escrito com Ivano Fossati e publicado em 1996. Resumo do álbum em si: é uma oração, uma espécie de evocação … indução dos pais entidade, como se fosse uma mãe, um pai muito maior, muito mais forte. Morte do esplendor da humanidade da verdade ”.

A morte dos Kamorraists Raffaele Cutolo leva novamente a ouvir a pontualidade Don Raffaè: “Meu nome é Pasquale Cafiero e filho Brigadiero da prisão oinè”: é uma das canções mais famosas Fabrizio de andè, cantada em Napolitan, é inspirada por o caráter das condições da camera da vida na prisão. “Don Raffaè” foi um sucesso e depois também ficou intrigado com Roberto Murolo, o mais intérprete da música de Nápoles do autor.

Reprodução reservada © Copyright ANSA