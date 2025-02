Faça acordos sem problemas para Brahmotsavams em Srisailam

O governo do estado aguarda um aumento de 30% em comparação com o ano anterior no número de peregrinos visitando para os devotos.

Antes dos Brahmotsvams que olham em 19 de fevereiro, o Ministro das Dotações, Anam Ramnarayana Reddy, os ministros Anagani Satya Prasad, V. Anitha e BC Janardhan Reddy, junto com o colecionador Rajakumari Gania, Superintendente da Polícia (SP) Adhiraj Singh Rana e outros funcionários, realizou uma reunião sobre os arranjos que serão feitos para as festividades de 11 dias.

Falando após a reunião, os ministros disseram que pediram às autoridades que tomassem todas as medidas para garantir que não haja incidentes semelhantes a uma debandada durante as festividades. “Pedimos aos funcionários que tomem todas as providências e forneçam instalações para os visitantes dos devotos”, disse ele.

O Sr. Ramnarayana Reddy pediu às autoridades que tomassem providências para estacionamento e também fornecessem mini veículos para transporte gratuito de devotos na cidade do templo. Ele disse que as autoridades do templo forneceriam leite, água potável, biscoitos e lanches durante as festividades de 11 dias aos devotos, principalmente crianças com bebês. Em 24, 25, 26 e 27 de fevereiro, os devotos receberiam um Laddu grátis nas linhas de traseiro.

A polícia usará seis drones para monitorar o tráfego. Para aqueles que vieram a pé, caminhando 40 quilômetros pela área florestal, as autoridades foram convidadas a fornecer água potável e biscoitos nas aldeias de Cenchhu. Além disso, as autoridades foram convidadas a garantir que o Departamento de Florestas e doações verificou no caminho para Srisailam não coleta taxa de pedágio durante as festividades.

O oficial executivo do templo M. Srinivasa Rao explicou os arranjos feitos para as festividades através de uma apresentação do PowerPoint.