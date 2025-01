Faça essas 6 maneiras fáceis ao acordar de manhã e garantimos que você manterá seu humor o dia todo.

Jacarta – Comece o dia com alegrar Boas práticas são a chave para realizar as atividades de forma mais produtiva e prazerosa. No entanto, as manhãs muitas vezes se tornam um momento desafiador, especialmente se você não começar com hábitos positivos.

Leia também: Limite de idade de aposentadoria para trabalhadores na Indonésia aumenta para 59 anos

Então, quais hábitos matinais você pode adotar para mantê-los? alegrar o dia todo? Aqui o VIVA resume quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, há seis maneiras simples de manter o bom humor ao acordar de manhã ao longo do dia.

 Ilustração de bocejar, sonolência, acordar. Foto: Pixabay/victoria_borodinova

Leia também: A caminhada nórdica é considerada 40% mais rápida para perda de peso. Veja como fazer isso

1. Faça alguns alongamentos leves ou ioga.

A primeira maneira ao acordar de manhã é fazer alguns alongamentos ou ioga leve. Fazer isso pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea e reduzir a rigidez corporal.

Leia também: 5 benefícios extraordinários das flexões, movimentos de treinamento que são frequentemente subestimados

Há muitos benefícios se você fizer esta atividade pela manhã. Um deles aumenta a energia e faz seu corpo se sentir mais fresco.

2. Não verifique seu celular imediatamente

Um hábito a evitar ao acordar de manhã é abrir imediatamente o celular. Você deve reservar um momento para desfrutar de um momento tranquilo, sem a distração da tecnologia.

Há benefícios em não verificar imediatamente o seu celular, um dos quais é ajudar sua mente a ficar clara e relaxada antes de iniciar uma atividade.

3. Beba um copo de água

Depois de dormir a noite toda, o corpo precisa de hidratação para repor os líquidos perdidos. Beber um copo de água ao acordar pode ajudar a despertar o sistema corporal e aumentar o metabolismo.

4. Respire profundamente e medite brevemente

 Ilustração de meditação em casa.

A próxima maneira é passar de 5 a 10 minutos em uma breve meditação ou respiração profunda. Este exercício respiratório ajuda a reduzir o estresse e cria uma sensação de calma, para que você possa enfrentar o dia de uma forma mais positiva.

5. Café da manhã saudável

Ao acordar de manhã, nunca pule o café da manhã. Escolha alimentos nutritivos, como frutas, aveiaou pão integral para fornecer energia suficiente durante toda a manhã.

Um café da manhã saudável também ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, para que seu humor permaneça sob controle. Mesmo se você estiver ocupado com as atividades diárias, você precisa tomar café da manhã.

6.Faça um plano diário

Antes de iniciar uma atividade, reserve um tempo para fazer uma lista de tarefas ou um plano diário. Com um bom planejamento, você pode evitar a pressa e se concentrar mais em passar o dia.

Praticar esse hábito simples de forma consistente pode ajudar a melhorar seu humor e manter a energia positiva ao longo do dia. Então, comece sua manhã com estes passos para ter um dia melhor e mais produtivo.