Facas fora 3: Wake Up Dead Man obtém uma janela de data de lançamento, foto

Netflix finalmente revelou a janela de liberação de 3 facas e uma nova foto para Despertar morto mortoque serve como a próxima parte da aclamada franquia de mistério de mistério de Rian Johnson. A foto deu aos fãs um novo olhar para o retorno de Daniel Craig como Benoit Blanc. Ele também apresentou um primeiro olhar para o novo personagem do Globo de Ouro, Josh O’Connor.

Wake Up Dead Man: Um mistério. (LR) Josh O’Connor como Jud Dupenticy e Daniel Craig como Benoit Blanc em Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Cr.

Wake Up Dead Man: Knives Out Myter deve ser lançado em Netflix no outono de 2025. A sequência verá Benoit Blanc enfrentando seu caso mais perigoso até agora. Além de Craig e O’Connor, o elenco cheio de estrelas também inclui Glenn Close (atração fatal), Josh Brolin (Dune), Mila Kunis (Life Live Live), Jeremy Renner (a cidade), Kerry Washington (Scandal), Andrew Scott (todos os estranhos), Cailee Spaeny (Priscilla), Daryl McCormack (Peaky Blinders) e Thomas Haden Church (Homem-Aranha 3).

Ele terceira parcela Mais uma vez, será escrito e dirigido por Johnson, que anteriormente obteve uma indicação ao Oscar para o melhor roteiro adaptado para seu trabalho na cebola de vidro de 2022. Além do ator de James Bond, a franquia das facas estrelou vários A-Listsrs, incluindo Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Chris Evans, Toni Collette, Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Monáe e Kathryn Hahn.