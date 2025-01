Faculdade de Veterinária em Wayanad de Kerala recebe uma ameaça de trapaça

Uma ameaça de bomba foi recebida por uma universidade veterinária em Pookode, no distrito de Kerala Wayanad, na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) de manhã, mas a polícia descartou como uma farsa após uma extensa busca pelo instituto pelo Instituto pelo Instituto pelo Instituto pelo Os esquadrões de bomba e cães.

De acordo com Ks Anil, o vice -chanceler da Universidade de Ciências Veterinárias e Animais de Kerala (Kvasu) aqui, foi recebido um email sobre sua identificação oficial do registrador de uma conta com o nome de Niveditha Prithviraj, afirmando que os FDIs foram colocados na faculdade de veterinária e na faculdade de veterinária e no consulado dos Estados Unidos em Chennai.

“O motivo dado para colocar as bombas foi o ‘pendurado injusto’ do guru afzal. Ele disse que as bombas foram colocadas por um líder naxal chamado T. Maran. Imediatamente informamos a polícia e empregamos os esquadrões de bomba e cães para revistar o instituto ”, afirmou.

Um policial superior disse que a busca não jogou nada, e o email, que era uma mensagem de grupo, parecia ser um engano para criar pânico entre o público.

O policial disse que a polícia estava investigando o assunto e tentando descobrir a fonte de e -mail.