Faculdades de medicina governamentais necessárias em Mangaluru e Udupi: Karnataka CM

O ministro-chefe de Karnataka, Siddaramaiah, lançou a pedra fundamental do centro regional RGUHS, em Mary Hill, em Mangaluru, em 17 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: HS MANJUNATH

O ministro-chefe de Karnataka, Siddaramiah, disse que há necessidade de uma faculdade de medicina governamental em Mangaluru e Udupi. Mas não especificou se o governo pretende criar escolas superiores nas duas cidades costeiras.

Falando num evento organizado para lançar a pedra fundamental do centro regional da Universidade Rajiv Gandhi de Ciências da Saúde (RGUHS) em Mangaluru, o Sr. Siddaramaiah disse: “Como Ministro das Finanças durante 1994-99, iniciei o processo de criação de um faculdade de medicina governamental e um hospital governamental em cada distrito. “Nem todos os distritos têm faculdades de medicina e hospitais públicos.”

Nenhuma faculdade de medicina governamental foi criada em Mangaluru e Udupi, pois ambas as cidades têm um bom número de faculdades de medicina privadas.

“Mas são necessárias faculdades de medicina governamentais em Mangaluru e Udupi”, disse Siddaramaiah. “Aqueles (médicos) que sabem o que é a pobreza e o que é a fome podem responder melhor às necessidades dos pacientes pobres”, disse ele.

Reiterando o compromisso do governo estadual de fornecer cuidados de saúde de qualidade à população de sete milhões de pessoas em Karnataka, ele disse que até agora 365 hospitais governamentais superespecializados foram estabelecidos no estado.

Referindo-se ao fardo dos pobres com o aumento dos custos de saúde, o Ministro-Chefe disse que tem recebido reclamações que variam entre ₹25 lakh e ₹40 lakh de pacientes pobres que procuram reembolso de despesas de tratamento através do Fundo CM Help Desk.

Siddaramaiah solicitou ao Instituto de Nefrourologia e ao Instituto Jayadeva de Cardiologia que fornecessem tratamento gratuito aos titulares do cartão BPL. “Mais hospitais governamentais deveriam realizar transplantes de fígado e rins”.

Referindo-se à lista de espera de mais de 5 mil pessoas para um transplante de rim, ele disse que as pessoas estão tendo problemas para obter órgãos. Dentro de um mês, o governo lançará um sistema que ajudará os necessitados a obter órgãos a tempo.

O Ministro da Educação Médica e Desenvolvimento de Competências, Sharan Prakash Patil, disse que os centros regionais da RGUHS a serem instalados em Mangaluru e quatro outros locais no estado funcionarão como centros para aprimorar as habilidades dos estudantes de medicina. “O governo está empenhado em transmitir competências para tornar os jovens empregáveis. Até agora, dois lakh jovens registaram-se no regime Yuva Nidhi para fornecer subsídios de emprego e formação profissional”, disse o Ministro.

O vice-chanceler da RGUHS, MK Ramesh, e o presidente da Assembleia Legislativa de Karnataka, UT Khader, também discursaram na reunião.