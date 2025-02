Fadnavis pede à polícia que se comunique com a Wikipedia sobre a escrita ‘objetável’ sobre Sambhaji Maharaj

O primeiro -ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, na terça -feira (18 de fevereiro de 2025), disse que ordenou que a polícia cibernética do estado se aproximasse da Wikipedia e solicite a eliminação do conteúdo “objetável” em Chhatrapati sambhaji maharaj na enciclopédia online.

A distorção da história nas plataformas de código aberto como a Wikipedia não seria tolerada, disse ele a repórteres, respondendo a uma pergunta sobre algumas organizações do estado que marcam as informações supostamente incorretas.

As objeções chegaram ao contexto do filme hindi recentemente lançado “Chhaava”, baseado na vida de Sambhaji Maharaj, filho do emblemático governador de Marathraha Chhatrapati Shivaji Maharaj.

“Pedi ao inspetor -geral da célula cibernética de Maharashtra que se comunicasse com as autoridades da Wikipedia e peça que eliminem a questão objetável contra Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Os funcionários tomarão os passos que precisam ser tomados”, disse Fadnavis.

No entanto, o primeiro -ministro disse que a Wikipedia não opera na Índia e é administrada por voluntários que têm direitos editoriais. “Podemos pedir a eles que estabeleçam alguns regulamentos que interrompem essa distorção de fatos”, acrescentou.

A Wikipedia é uma enciclopédia on -line, escrita e mantida por uma comunidade de voluntários por meio de colaboração aberta.

Na questão mais ampla do regulamento das redes sociais, o primeiro -ministro reconheceu os desafios levantados pelas limitações jurisdicionais. “Não há jurisdição geográfica para as redes sociais. Estava lá antes. Discutiríamos isso com o governo do sindicato”, afirmou.

Não há “liberdade de expressão não controlada”, disse Fadnavis, dono do portfólio habitacional. “Quando a obscenidade ultrapassa os limites, podem ser tomadas medidas”, acrescentou.

O primeiro -ministro também alertou contra a troca não autorizada de documentos da agenda do gabinete antes de uma reunião do gabinete. “Eu ordenei os escritórios dos ministros que não compartilham a agenda do gabinete com antecedência. Terei que tomar medidas se isso continuar. Isso não violar a lei”, disse ele.