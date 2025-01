Fames Scottish Pedo Gangs na prisão

O anel do viciado em drogas cometeu alguns dos atos mais vulneráveis ​​de abuso de crianças, disse a polícia

Sete pedófilos escoceses receberam uma sentença de prisão rígida para cometer aqueles que descreveram as autoridades como algumas das mais importantes “Monstruoso” casos de abuso de crianças.

Seis homens e uma mulher foram condenados em novembro após um julgamento no Tribunal Superior de Vlasgow. Quatro deles, incluindo uma mulher, foram considerados culpados de tentar matar uma criança colocando -a no microondas, enquanto todos foram considerados culpados de uma gangue que estuprou um menor. Um homem e uma mulher são condenados por vários pontos de ataque, abuso sexual, estupro e causando uma criança a engolir drogas e álcool.

O grupo, todos nos anos 40 e viciados em heroína na segunda -feira, recebeu um “comando limite ao longo da vida” e não terá o direito à liberdade condicional entre nove e 20 anos. Se forem liberados, eles os monitoram pelo resto de suas vidas.

As vítimas do grupo disseram à polícia que eles estavam sob a influência de álcool e cocaína e levados para “Noite para estupro” Na casa de Glasgow, e alguns deles são forçados a abusar de outras crianças por uma gangue divertida. Pedófilos disseram às vítimas que eram “Bruxas e bruxos”, Quem poderia convidar demônios se as crianças se recusassem a se concentrar no abuso, disseram os promotores ao tribunal de 2023.













Durante o julgamento, o juiz Lord Beckett descreveu esse testemunho como “Desconfortável e chocante”. acrescentando que o comportamento do autor “Exige as profundezas da corrupção humana”.

“Os níveis de corrupção mostrados neste caso são extremamente raros na Escócia, e a coragem das vítimas foi fundamental para garantir essa crença”, “ O supervisor de detetive Nicola Kilbane disse à Sky News.

“Houve alguns casos terríveis ao longo da década. Mas isso é realmente chocante e será difícil para o público pensar que as crianças … podem ser expostas a um tratamento tão disposto e terrível, um abuso terrível”. Sociedade Nacional de Prevenção das Crianças para crianças, disse o porta -voz Matt Ford ao Emerto Britânico.

Os comandos para um limite ao longo da vida raramente são entregues na Escócia e geralmente são reservados a criminosos violentos e sexuais. Os prisioneiros que servem tais penalidades não podem ser libertados se não puderem provar que não representam uma ameaça à comunidade em geral.