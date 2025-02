Família Cummins de Co Kilkenny na Irlanda

A família Kilkenny com formação em hóquei e a greve de gelo conquistou uma vitória às 12 anos.

A família apareceu contra a competição severa, que incluía as duas outras famílias de Davy Fitzgerald; Família Ferns da família Co Clare e da O’Connell da bobina de Waterford, junto com a família de Ana Geary de Co Cork.

Paul, pai da família Cummins, disse: “O que foi uma experiência incrível envolvida na melhor família Irlanda.

“Demorou muito trabalho duro, muito trabalho em equipe, Davy (Fitzgeralds) Motivação única e uma pequena fortuna para ser coroada em uma Irlanda da Família vazia (ou como eu gosto de chamá -lo de melhor ‘filhos e pai’). Obrigado a todos por isso um presente especial! É difícil acreditar que isso aconteceu.

Paul, não apenas o Kilkenny Storm Ice e o clube de hóquei em linha, mas é um treinador nacional de hóquei no gelo. Ele também tem experiência em kickboxing – ele se tornou um campeão mais jovem do KCKrobing em apenas 16 anos e depois garantiu o título mundial mais velho nos anos 20.

Após os pés do pai, Bryce e Zac, ambos jogam hóquei no gelo e praticam kickboxing. Os meninos são membros do time irlandês de hóquei, enquanto sua irmã, Hallie, merecia um lugar em uma equipe nacional mais alta em apenas 15 anos.

O técnico vencedor Davy Fitzgerald disse: “Estou absolutamente encantado com minha família Cummins. Eu sabia que tinha que chegar às finais, e a determinação é outra coisa. Ter três famílias fantásticas nas finais são algum feito!”.

“As famílias Ferns, O’Connell e Cummins mostraram o que fizeram. Bravo em Anna e Magnetores na corrida lutou bem. Mas o troféu é seguro com os Cummins! Meus pensamentos também estão com a instalação da família e o filho deles E irmão, Cillian.

Cillian Flaherty faleceu no ano passado antes de o programa ser colocado no ar. Devido à passagem do adolescente, a RTÉ decidiu adiar o show.

Rté disse que a série foi adiada em “Memórias de honra de Cillian Flaherty e oferece espaço para sua família durante um período tão difícil”.

Também durante as finais, em Vika e em outras 15 famílias, a família Cummins reconheceu o brilho e a bondade de seus concorrentes.

“Para conhecer todas as outras pessoas incríveis nessa jornada, é algo que nutriremos, todas as outras famílias por si próprio e os lendários treinadores, Davy Fitz, ele conhecia exatamente e ele é exatamente o que precisamos ter todas as chances de ir longe ou eu Até “ousa dizer” para vencer “, disseram eles.

“A equipe de produção sempre foi fantástica, a equipe de catering foi incrível e nos manteve com força e incentivava o tempo todo, além da equipe médica e de segurança.

“Também gostaríamos de dar uma família de família especialmente mencionada e seu filho e irmão incríveis Cillian, que sempre serão lembrados como uma estrela, um jovem impressionante que era muito cedo para levar”.