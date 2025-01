Família real presta homenagem ao príncipe William, babá de Harry que perdeu o enteado no ataque em Nova Orleans

O príncipe William expressou suas condolências à família de sua ex-babá depois que seu enteado foi morto no ataque terrorista de véspera de Ano Novo em Nova Orleans.

“Catherine e eu estamos chocados e tristes com a trágica morte de Ed Pettifer”, escreveu ele na plataforma social X em nome de si mesmo e de sua esposa, a Princesa de Gales.

“Nossos pensamentos e orações permanecem com a família Pettifer e todas as pessoas inocentes que foram tragicamente afetadas por este ataque horrível”, acrescentou.

Pettifer, 31 anos, era enteado de Tiggy Legge-Bourke, que foi babá de William e de seu irmão mais novo, o príncipe Harry, entre 1993 e 1999, incluindo o período após a morte de sua mãe, a princesa Diana, em 1997, segundo. para a Associated Press. Ele residia em Chelsea, Londres.

Quatorze pessoas foram mortas na quarta-feira, quando Shamsud-Din Jabbar, 42, dirigia uma van alugada por uma movimentada Bourbon Street, no primeiro ataque inspirado no ISIS em solo dos EUA desde 2017. Mais de 30 ficaram feridos no ataque terrorista.

Pettifer foi a última vítima do ataque a ser identificada, informou a AP.

Num comunicado da Polícia Metropolitana de Londres, a família compartilhou sua dor pela perda de Pettifer.

“Toda a família está arrasada com a trágica notícia da morte de Ed em Nova Orleans”, disseram. “Ele era um filho, irmão, neto, sobrinho e amigo maravilhoso para muitos.”

“Todos nós sentiremos muita falta dele”, continuou a família. “Nossos pensamentos estão com as outras famílias que perderam parentes devido a este terrível ataque. “Solicitamos que possamos lamentar a perda de Ed como família em particular.”

O Departamento de Polícia de Londres está prestando apoio à família, incluindo nos processos de repatriação e coroação.

Fonte