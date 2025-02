Fantastic Four McUie Trailer estabelece um recorde para os estúdios da Marvel

Os Quartos Fantásticos: Primeiros passos O trailer estabeleceu um novo recorde para a Marvel Studios.

Na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025, a Marvel lançou o primeiro trailer do Fantástico Quarteto: Primeiros Passos, que chega aos cinemas em julho próximo. Nas primeiras 24 horas, o trailer recebeu aproximadamente 202 milhões de visitas em todas as plataformas.

Quais registros do MCU os quatro fantásticos: primeiros passos Break Break?

Por Prazo finalEsse é o maior número de visualizações do que um filme da Marvel Studios que você não recebeu. Ele fica em terceiro em geral para todos os filmes da Marvel Studios, depois de Deadpool & Wolverine (365 milhões) e Homem-Aranha: de jeito nenhum para casa (335 milhões).

Isso significa que o Quarteto Fantástico: os primeiros passos provavelmente será um grande sucesso em dinheiro, já que a Deadpool & Wolverine ganhou US $ 1,3 bilhão nas bilheterias globais, enquanto o Homem-Aranha: de jeito nenhum terminou sua carreira teatral com US $ 1,95 mil milhões.

Dito isto, o Quarteto Fantástico: os primeiros passos também enfrentarão uma concorrência difícil nas bilheterias. O Jurassic World Rebirth abre nos cinemas aproximadamente três semanas antes do filme do Marvel Studio, enquanto o filme de James Gunn chega na semana seguinte.

Veja o reboque Para o Quarteto Fantástico: os primeiros passos abaixo (procure mais reboques e clipes):

“Com o contexto vibrante de um mundo retro-fouturista inspirado na década de 1960, o fantástico pai quatro: degraus fantásticos do Marvel Studios apresenta a primeira família da Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby ), Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach) enquanto enfrentam seu desafio mais desanimador até agora ”, diz a sinopse oficial. Terra de um voraz que Deus chamou de Galactus (Ralph Ineson) e seu enigmático Herald, Surfista de Prata (Julia Garner).

O Quarteto Fantástico: Os primeiros passos chegam aos cinemas dos Estados Unidos em 25 de julho de 2025, como parte da Fase Seis do MCU.

Originalmente informado por Brandon Schreur em Super -herói.