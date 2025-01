Fantasy Basketball: Os melhores jogadores do centro incluem Alperen Sengun, que tem uma média de rebotes mais alta na carreira.

A posição de zagueiro é uma das mais importantes em campo e no time fantasia. São estes jogadores que tendem a ser alguns dos produtores mais estáveis ​​graças ao seu trabalho no vidro e a uma elevada percentagem de baldes na tinta. Muitos dos NBA Os melhores jogadores da atualidade dominam a função, como Nikola Jokic, Anthony Davis, Victor Wembanyama, Karl-Anthony Towns e Domantas Sabonis. No entanto, neste artigo, vamos olhar além desses nomes e discutir 15 centros que se destacam nesta temporada.

Alperen Sengun deixou claro na temporada passada que é capaz de ser um dos centrais mais produtivos da liga. Ele mostra semelhanças impressionantes com Nikola Jokic na maneira como marca e dá assistências enquanto faz seu trabalho no vidro. A pontuação de Sengun recuou um pouco em comparação com 2023-24, mas ele tem uma média de 10,8 rebotes, 5,1 assistências e um bloqueio por jogo.

Nikola Vucevic teve média de pelo menos 17,5 pontos e 10,5 rebotes por jogo nas últimas seis temporadas e está a caminho de fazê-lo novamente. No entanto, o veterano elevou seu jogo a novos patamares em sua 14ª temporada, ao acertar os melhores resultados da carreira, com 56,8% de campo e 45,3% de longa distância.

Ivica Zubac é um jogador que provavelmente passou despercebido em muitos draft nesta temporada, mas quase certamente foi dispensado após as primeiras semanas de ação. O veterano de nove anos passou a maior parte de sua carreira fazendo seu trabalho silenciosamente, enquanto era ofuscado por seus companheiros de equipe, mas com a saída de Paul George na entressafra e a ausência de Kawhi Leonard, ele está aproveitando ao máximo a oportunidade. em um papel maior no ataque. Zubac tem média de alta na carreira de 15,1 pontos, 12,5 rebotes e 2,5 assistências por jogo.

Jaren Jackson Jr. teve a infelicidade de jogar com um time pequeno durante grande parte das últimas temporadas. A luta continua, já que os Grizzlies mal jogaram com força total este ano. No entanto, ele está trabalhando em sua segunda temporada consecutiva com média de mais de 22 pontos por jogo e está a caminho de ter média de mais de seis rebotes pela segunda vez em sua carreira.

Bam Adebayo teve média de 20,4 pontos por jogo, o recorde de sua carreira, em 2022-23 e 10,4 rebotes na temporada passada. Ele deu um pequeno passo para trás este ano, marcando 16,2 pontos e 9,9 rebotes por jogo. Seus números refletem a dificuldade que o Heat enfrenta nesta temporada, já que só conseguiu somar mais de duas vitórias consecutivas em uma ocasião. Apesar disso, Adebayo continua sendo um dos contribuidores mais confiáveis ​​na posição e tem 17 duplos duplos e um triplo duplo em 30 partidas.

Jarrett Allen não está tendo a melhor temporada estatística de sua carreira, mas ainda apresenta números respeitáveis ​​com 13,7 pontos, 10,1 rebotes, um roubo de bola e 0,9 bloqueios por jogo. Seus esforços devem ser reconhecidos pelo fato de que ele está desempenhando um papel fundamental no brilhante início de temporada dos Cavaliers, já que eles têm um recorde de 29-4, o melhor da liga.

Myles Turner não se destaca imediatamente como um dos melhores centrais da liga quando você considera seus modestos 14,9 pontos e 7,2 rebotes por jogo nesta temporada, mas quando você soma seus dois bloqueios por jogo (o terceiro maior na liga),) , é claro que ele é digno do reconhecimento. Depois de arremessar mais de 50 por cento em campo por três temporadas consecutivas, Turner está arremessando 48,7 por cento este ano, mas também está tentando o recorde de sua carreira de 4,9 arremessos de 3 pontos por jogo e 39,2 por cento de profundidade, o número mais alto de sua carreira.

Rudy Gobert parece ter passado de seus anos de pico, mas ele continua a fazer o trabalho no vidro, com média de mais de 10 rebotes por jogo pela décima temporada consecutiva e arremessos de mais de 60 por cento de campo pela nona temporada consecutiva. Seu bloqueio de chutes também deu um passo atrás, já que ele tem uma média de menos de dois bloqueios por jogo pela terceira vez em seus 12 anos de carreira.

Isaiah Hartenstein está em ascensão como um dos grandes homens mais formidáveis ​​da liga enquanto brilha em sua campanha de estreia com o Thunder. Apesar de ter ficado afastado dos gramados por quase o primeiro mês de ação, ele teve um ótimo começo, com média de 12,7 pontos, 12,4 rebotes (o quinto maior número na liga), 3,8 assistências e 12 bloqueios por jogo.

Walker Kessler chamou a atenção da liga com sua habilidade de bloquear chutes nas últimas temporadas. No entanto, o grande homem do terceiro ano está provando que pode fazer tudo, com médias de 10,4 pontos, 11 rebotes, 1,6 assistências e 2,8 bloqueios por jogo nesta temporada. Ele também está a caminho de arremessar mais de 70 por cento de campo pela segunda vez em sua carreira.

Jalen Duren não conseguiu estabelecer uma produção consistente nesta temporada, mas continua mostrando flashes de grande potencial, com médias de 9,3 pontos, 9,1 rebotes, 2,3 assistências e 1,1 bloqueios por jogo. Seu jogo pode ser um pouco decepcionante para os treinadores que esperavam mais do grande homem do terceiro ano, mas ele ainda tem muito tempo para desenvolver todo o seu potencial. Duren já atingiu o recorde da temporada com 17 pontos, 22 rebotes e quatro bloqueios.

Deandre Ayton foi prejudicado por lesões nas últimas temporadas. Apesar de apresentar números respeitáveis, parece haver uma sensação persistente de que ele não foi capaz de causar o impacto necessário para levar suas equipes ao próximo nível. No entanto, quando você dá um passo para trás e olha o panorama geral, ele está entre os melhores produtores da liga nessa posição, com média de 16,5 pontos, 10,5 rebotes e um bloqueio por jogo ao longo de sua carreira. Ele tem média de 14,7 pontos, 10,2 rebotes e um bloqueio nesta temporada, enquanto trabalha silenciosamente para seu time em dificuldades.

Mark Williams foi significativamente prejudicado por lesões ao longo de sua jovem carreira, mas mostrou sinais de domínio quando saudável. Ele perdeu o primeiro mês de ação deste ano, mas tem jogado bem desde seu retorno, com média de 12 pontos, 7,2 rebotes, 2,1 assistências e um roubo de bola em 18,2 minutos por jogo em 10 partidas. Ele também vem de seu melhor jogo da temporada, com 20 pontos, 12 rebotes, duas assistências, duas roubadas de bola e três bloqueios na última partida do Hornets.

Yves Missi começou a temporada no banco, mas aproveitou a oportunidade para brilhar como titular após lesões em toda a escalação dos Pelicans. O pivô novato tem média de 9,7 pontos, nove rebotes, 1,4 assistências e 1,3 bloqueios em 26 partidas na temporada.

Goga Bitadze está brilhando em sua oportunidade de se destacar em seu pequeno time e tem médias de 9,9 pontos, 8,4 rebotes, 2,1 assistências, 0,9 roubos de bola e 1,7 bloqueios em 24,8 minutos por jogo durante seu sexto NBA temporada. Ele também tem sete duplas em seus últimos nove jogos e parece estar apenas arranhando a superfície de seu potencial de crescimento.