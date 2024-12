Fantasy Football Playoffs 2024: quem entra e quem sai na semana 18, além de atualizações importantes para estrelas que vão para os playoffs

No exemplo mais óbvio de times da NFL sem se importar com você futebol fantasia Nas equipes, os treinadores principais darão intencionalmente descanso aos titulares veteranos quando não tiverem incentivo para jogá-los. Em outras palavras, uma vez solidificada a posição de um time nos playoffs, ele jogará sua última partida da temporada sem vencer a todo custo.

Eles ainda querem vencer; Eles farão isso sem os jogadores que você usou para chegar à Semana 18.

É por isso que a maioria das ligas não joga até a semana 18 ou, se o fazem, geralmente criam um jogo divertido onde todos começam com quem ainda tem, e a melhor pontuação da semana ganha algum tipo de prêmio.

Mas confrontos significativos do Fantasy Football da Semana 18? Isso é para os ousados, os ousados, os… insanos.

Sabemos que alguns de vocês não têm escolha a não ser jogar até a Semana 18 devido à forma como sua liga está configurada. É por isso que vamos avisar quem você não terá no final da temporada regular deste ano.

Nada para jogar

chefes

Cenário dos playoffs: Preso na posição número 1 da AFC e na vantagem de jogar em casa com um adeus.

História: Em 2020 e 2023, quando o time de Andy Reid não tinha nada pelo que jogar, ele descansou seus titulares. Eles nos convidaram Chad Henne a partir de 2020 e Blaine Gabbert em 2023 (isso foi no ano passado para todos os gênios que não se lembram). Normalmente, os backups em RB e WR jogavam com o backup.

Este ano: Espere que Carson Wentz cuide das funções iniciais no QB e as entregue frequentemente ao novato Carson Steele. No receptor, provavelmente veremos muito mais Justin Watson e Mecole Hardman; este último teve 13,7 pontos PPR na semana 18 do ano passado. Sempre há uma chance de os Chiefs convocarem o QB Chris Oladokun e os WRs Justyn Ross e Tyquan Thornton do time de treino.

Você não deveria começar: Quaisquer jogadores importantes do Chiefs com expectativas, incluindo Patrick Mahomes, Travis Kelce e Xavier Worthy.

Faturas

Cenário dos playoffs: Preso na segunda colocação da AFC com vantagem de jogar em casa, a menos que jogue contra o Chiefs.

História: Em 2019, Josh Allen foi titular e lançou cinco passes antes de dar lugar a Matt Barkley. As repetições rápidas foram divididas entre Frank Gore e TJ Yeldon, e Duke Williams foi o melhor recebedor de Buffalo naquele dia.

Essa semana: Allen jogará alguns, mas provavelmente dará lugar a Mitchell Trubisky bem antes do intervalo. Este também seria um bom jogo para Buffalo conseguir longas corridas para o novato Ray Davis, mantendo James Cook na linha lateral. Tyrell Shavers ganhou mais tempo de jogo depois de pegar e correr de 69 jardas na semana passada; Ele e Mack Hollins podem ser os melhores recebedores do time. Talvez o novato Keon Coleman jogue um pouco porque é um novato tentando recuperar a forma depois de perder muito tempo.

Você não deveria começar: Quaisquer jogadores importantes do Bills com expectativas, incluindo Allen, Cook, Khalil Shakir, Amari Cooper e Dalton Kincaid.

Águias

Cenário dos playoffs: Preso na posição número 2 da NFC com vantagem de jogar em casa, a menos que enfrente o vencedor da NFC Norte.

História: Em 2021 e 2023, Nick Sirianni deu descanso ao seu quarterback titular e só jogou como titular por mais do que alguns snaps se tivessem incentivos. Por exemplo, DeVonta Smith mal jogou em 2021, mas pegou passes suficientes para quebrar os recordes da franquia de DeSean Jackson para a maioria das recepções e jardas de um novato. Caso contrário, os iniciantes teriam uma semana de folga.

Essa semana: Já houve relatos de que não se espera que Saquon Barkley jogue, embora ele esteja a 101 jardas de quebrar o recorde de jardas corridas de Eric Dickerson em uma única temporada, e contra seu ex-time. Nick Sirianni disse à mídia que ainda não havia contado aos seus jogadores seus planos para a Semana 18, então, até que o faça, não saberemos. Mas seu histórico sugere que alguns titulares estarão descansando.

Você não deveria começar: Qualquer recebedor dos Eagles tem expectativas, e o mesmo acontecerá com Barkley se ele e a equipe optarem por não perseguir o recorde de Dickerson. Claro, se você decidir fazer isso, comece com grandes expectativas! Jalen Hurts provavelmente não jogará muito, se é que jogará.

jeans

Cenário dos playoffs: Fixado na quarta posição da AFC com vantagem de jogar em casa na primeira rodada.

História: Nenhum. O técnico Demeco Ryans coloca seu time nos playoffs pela segunda vez em tantos anos que está lá, mas é a primeira vez que ele faz um jogo sem sentido na semana 18.

Essa semana: Ryans disse: “Todos vão jogar e veremos como vai o jogo. Mas para nós,

Neste momento temos que jogar melhor. E nossa última viagem de campo não foi boa o suficiente, não

representa quem somos defensivamente e ofensivamente… não é uma boa representação da nossa equipe como um todo.” Parece que ninguém está descansando e pode ser o intervalo antes que os substitutos entrem.

Você não deveria começar: Qualquer pessoa fora de Nico Collins, talvez Joe Mixon e talvez Dalton Schultz. Ainda é um bom confronto, mas o tempo de jogo é um ponto de interrogação para os três, especialmente Mixon, que não parece o mesmo desde que se machucou na semana 15. Além disso, este pode ser um jogo para os texanos começarem a melhorar. Diontae Johnson. velocidade no ataque; Se ele seguir em frente, esse time poderá ser um pouco mais perigoso nos playoffs.

Talvez algo para jogar

Carregadores

Cenário dos playoffs: O confronto do Los Angeles contra os Raiders no domingo não terá sentido se os Steelers vencerem no sábado. Caso contrário, eles poderiam jogar pelo 5º lugar, já que provavelmente prefeririam jogar em Houston do que em Baltimore ou Pittsburgh (eles já perderam para os Ravens e Steelers este ano).

História: Jim Harbaugh nunca teve a chance de descansar os titulares no final da temporada com o 49ers, então não há evidências de que ele tenha dispensado titulares em jogos sem importância.

Essa semana: No estilo típico de Harbaugh, ele se recusou a entrar em hipóteses, mas deu a entender que daria descanso aos jogadores “se estivéssemos presos a uma semente”. No domingo, eles podem estar em sexto lugar. Caso contrário, “adoraríamos estar em quinto lugar. Isso lhe dá a chance de jogar um jogo de playoff em casa”.

Prepare-se para começar: Potencialmente, ninguém se os Steelers vencerem. Mas se os Steelers perderem, todos os Chargers relevantes seriam boas opções enquanto perseguem o quinto cabeça-de-chave.

carneiros

Cenário dos playoffs: Os Rams venceram a NFC West, mas ficariam com a terceira posição se vencessem os Seahawks. Isso garantiria um confronto contra os Commanders ou Packers, evitando os Leões ou Vikings no primeiro turno. Isso é substancial. Eles também ganhariam a terceira posição se os Buccaneers perdessem antes do jogo de domingo, embora isso seja improvável contra o Saints. Se os Bucs vencerem e os Rams perderem, eles seriam o quarto cabeça-de-chave e teriam esse encontro com os Leões ou Vikings.

História: Quando não tem nada a ganhar, Sean McVay deu descanso aos titulares em três ocasiões distintas. Este parece ser o curso de ação caso os Bucs percam para o Saints, mas é improvável.

Essa semana: Os Rams devem descansar seus titulares em vez de arriscar lesões. Pelo menos, é isso que os apostadores acham que vai acontecer, já que Seattle é quase favorito para touchdown contra o Rams a partir de terça-feira. Infelizmente, é algo que teremos literalmente que resolver antes do jogo de domingo.

Prepare-se para começar: Se os Bucs vencerem e/ou se os Rams não tornarem nenhum de seus titulares regulares inativos, então Puka Nacua e Kyren Williams serão indispensáveis. Eu ficaria hesitante quanto ao declínio de Cooper Kupp, e Matthew Stafford provavelmente não se registra tão bem como há algumas semanas. Mas se os Rams optarem por descansar os seus jogadores, como sugerem os criadores de probabilidades, então ninguém realmente vale a pena, exceto talvez Blake Corum, já que ele teria potencialmente uma carga de trabalho pesada. Talvez.

algo para jogar

siderúrgicas

Cenário dos playoffs: Com uma derrota e uma vitória dos Ravens, os Steelers seriam campeões da AFC North e terceiro colocados da AFC. Os Ravens jogam contra os Browns no sábado, então parece improvável. Mas os Steelers conquistariam a quinta posição e um confronto final em Houston se vencessem o Cincinnati. Se os Steelers perderem para os Bengals e os Chargers vencerem os Raiders, os Steelers serão o sexto cabeça-de-chave e enfrentarão o Baltimore na próxima semana. Eles provavelmente prefeririam jogar contra os Texans.

História: Mike Tomlin raramente deu descanso aos seus jogadores, mesmo quando eles não tinham nada pelo que jogar.

Essa semana: Tomlin disse na segunda-feira: “Temos que nos livrar do fedor das atuações recentes e não há melhor maneira de fazer isso do que uma vitória da divisão em casa contra um grupo formidável que se dirige para o torneio”. Então seus titulares vão jogar, e provavelmente muito.

Prepare-se para começar: George Pickens, Jaylen Warren e Najee Harris em confronto favorável. Russell Wilson também merece reconhecimento, assim como Pat Freiermuth. O horário de verão dos Steelers desacelerou ultimamente e eles estarão muito ocupados desta vez contra o escaldante Bengals.

Comandantes

Cenário dos playoffs: Washington pode conquistar o sexto lugar com uma vitória. Eles seriam o sétimo se perdessem e os Packers vencessem os Bears. Quem ficar em sétimo lugar jogará na Filadélfia.

História: Dan Quinn nunca teve a chance de descansar os titulares no final da temporada com os Falcons, então não há evidências de que ele tenha dispensado titulares em jogos sem importância.

Essa semana: Quinn disse à mídia que os Comandantes “vão lutar como o diabo” para manter a sexta posição.

Prepare-se para começar: Todos os titulares típicos de Commanders.

embaladores

Cenário dos playoffs: O Green Bay pode conquistar o 6º lugar com uma vitória e uma derrota do Commander. Caso contrário, eles serão o sétimo cabeça-de-chave e terão encontro com os Eagles na Filadélfia.

História: Em uma ocasião, os Packers não tinham nada pelo que jogar na final, Matt LaFleur enviou Aaron Rodgers, Davante Adams e outros titulares dos Packers para o intervalo. Parte disso foi para Adams estabelecer recordes de franquia para a maioria das recepções e jardas em uma temporada, e parte disso foi para o left tackle David Bakhtiari conseguir algum tempo de jogo. Jordan Love assumiu no segundo tempo.

Essa semana: O técnico Matt LaFleur foi inflexível tanto após a derrota para o Minnesota quanto no dia seguinte, os Packers precisam limpar muitas coisas. Isso sugere que ele jogará com seus titulares até ficar satisfeito, por mais tempo que isso demore.

Prepare-se para começar: Todos titulares típicos dos Packers, mas podem estar um pouco preocupados em serem retirados no quarto período.