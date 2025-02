Fãs de cuidado com o resultado de Taylor Swift Glambot no Grammys 2025

A emoção está se elevando entre os fãs como Taylor SwiftO impressionante vídeo do Glambot do 2025 Grammy Awards recebe por assalto na Internet. O ícone pop, conhecido por sua elegância do tapete vermelho, cativou o público com um momento lento da câmera. Instantaneamente, tornou -se uma das celebridades mais comentadas da noite.

Aqui está uma olhada na reação viral, os momentos inesquecíveis do Grammy Swift e como sua aparência de Glambot consolidou seu estado como um ícone do tapete vermelho.

Taylor Swift atordoou em seu vídeo Glambot em Grammy Awards

Taylor Swift adornou o 67º Grammy Awards em 2 de fevereiro de 2025, fazendo ondas com ela Momento fascinante do Glambot. O cantor, nomeado para seis prêmios, cativou os fãs com um vestido vermelho, combinado com saltos pequenos sem liquidação e seu batom vermelho exclusivo. A câmara lenta capturou perfeitamente sua elegância, e as redes sociais explodiram com reações à sua postura aberta e segura.

Após sua impressionante entrada no tapete vermelho, o vídeo do Glambot de Swift se tornou viral instantaneamente, elogios a fãs e entusiastas da moda. Um detalhe notável no clipe era o que parecia uma pequena corrente de coxa ‘T’ visível no topo da coxa, causando curiosidade entre os espectadores. Os fãs especularam sobre o significado do charme. Alguns acreditavam que era uma homenagem ao seu nome, enquanto outros o vincularam ao seu último álbum, o Departamento de Poetas torturados.

Seu conjunto vermelho, acessórios e sua surpreendente confiança na sequência do Glambot solidificaram seu estado como um ícone da moda do Grammy. A execução perfeita de sua pose e expressão fez dele um dos momentos mais comentados da noite.

O vídeo do Glambot de Swift rapidamente se tornou uma sensação viral, com os fãs levando Instagram Para compartilhar sua emoção. Muitos elogiaram sua execução equilibrada e aparência surpreendente, comparando -a com uma estrela atemporal de Hollywood. Um usuário comentou: “No começo, ele estava tipo, oh, os olhos não fecharam muito tempo e então eu pensei, oh mãe?” Outros fãs brincaram com sua admiração esmagadora, com uma publicação “me ajoelhando para o Walmart”.