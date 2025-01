Fatos científicos que surpreenderão os cidadãos da Terra

Jacarta – A investigação científica e a exploração espacial atingiram o marco mais alto dos últimos 12 meses.

Em 2024, aprenderemos que as galáxias são muito maiores do que se pensava anteriormente, como a Europa construiu o foguetão Ariana 6 e o ​​que acontece aos corpos dos astronautas se estes ficarem presos no espaço.

Espera-se que este ano seja igualmente emocionante para o mundo da ciência, mas o que acontecerá?

Citando o site DWNa segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, Suni Williams e Butch Wilmore retornarão à Terra em março de 2025.

Os dois astronautas permaneceram na Estação Espacial Internacional (ISS) em junho de 2024, após a nave em que estavam apresentar problemas.

O dano fez com que uma missão que deveria durar oito dias durasse nove meses.

Os dois astronautas juntaram-se agora à Crew-9, uma missão da SpaceX que foi lançada à ISS para trazê-los para casa.

A Crew-9 foi originalmente planejada para retornar à Terra em fevereiro de 2025, mas a NASA anunciou em dezembro que atrasaria o lançamento da Crew-10, que substituiria a Crew-9.

A tripulação-10 foi adiada por um mês, o que significa que os astronautas retornariam à Terra em março se não houvesse mais atrasos.

2025 marcará a primeira vez que a Agência Espacial Europeia, ESA, analisará o ecossistema da Terra a partir do espaço.

O satélite Fluorescência EXplorer, FLEX, foi desenvolvido para mapear a saúde das plantas e os níveis de estresse em todo o mundo. O plano é que o FLEX opere por três anos e meio a partir do seu lançamento.

O satélite inclui um novo instrumento capaz de medir pela primeira vez a atividade fotossintética do espaço.

O instrumento, denominado FLORIS, detecta os níveis de fluorescência da vegetação para registrar a fotossíntese em grande escala.

Os resultados da monitorização poderão proporcionar uma melhor compreensão de como os ecossistemas vegetais influenciam o ciclo global do carbono.

Uma missão separada da ESA, lançada em 2025, também analisará as florestas da Terra. A missão medirá informações sobre o estado das nossas florestas e como elas estão mudando.

Os resultados de ambas as missões da ESA podem ajudar a fortalecer as políticas em torno da protecção das alterações climáticas, da gestão agrícola e da segurança alimentar.

Este ano será crucial para os planos da NASA de devolver os humanos à Lua como parte do programa Artemis.

No entanto, o foguete gigante ainda não voará. Em vez disso, os fãs do espaço testemunharão o progresso da NASA, que marca marcos importantes na preparação para a missão Artemis II.

Em 2022, Artemis I testou com sucesso a espaçonave não tripulada Orion em órbita lunar. Artemis II é uma missão avançada que visa levar uma tripulação humana em 2026.

A missão Artemis III levará o homem de volta à superfície da Lua pela primeira vez desde 1972.

A missão Artemis II estava programada para ser lançada ainda este ano, mas foi adiada até abril de 2026, no mínimo.

O atraso foi feito para dar mais tempo para resolver os problemas detectados com a Orion em sua primeira missão.

O tempo extra também é bem recebido pelos fornecedores espaciais SpaceX e Axiom Space, que ainda estão desenvolvendo a nave de pouso lunar Starship e novos trajes espaciais.

Os astronautas usarão as instalações do LUNA na Alemanha para treinar para a próxima viagem à superfície lunar.

A chuva de meteoros quadrantídeos ocorre de meados de novembro a meados de janeiro de cada ano e atinge o pico em 3 de janeiro de 2025.

Os meteoros irradiarão do céu do norte, mas aparecerão em todo o céu. A chuva de meteoros Eta Aquarids também será visível de 20 de abril a 21 de maio.

Os Eta Aquarids serão visíveis em áreas tropicais, mas também podem ser vistos ao norte do equador. O pico dos Eta Aquarids ocorrerá de 3 a 4 de maio de 2025.

Outra data para o seu calendário espacial é 14 de março, quando um eclipse lunar total será visível no Pacífico, na América, na Europa Ocidental e na África Ocidental. Dependendo de onde você mora, você terá uma segunda chance este ano, no dia 7 de setembro, quando o eclipse lunar será visível na Europa, África, Ásia e Austrália.