Fatos: Pessoal da Marinha da Indonésia matou uma mulher, a Sra. Agus Buntung desmaiou e demitiu o Glodok Plaza

Jacarta – O caso de homicídio de uma mulher em Sorong envolvendo alegados membros da Marinha da Indonésia tornou-se a notícia mais popular VIVA.co.id canal notícias. Foi revelado que um indivíduo com as iniciais A (23) matou uma mulher chamada Kesia Irena Yola Lestaluhu (20) na praia de Saoka, cidade de Sorong, sudoeste de Papua, no domingo, 12 de janeiro de 2025.

Além disso, foi conhecida a ação brutal de um cobrador de dívidas que espancou um advogado na frente da polícia até ele desmaiar. Este incidente ocorreu em Surabaya, Java Oriental.

Seguiu-se o primeiro julgamento no caso de alegado abuso sexual do arguido Agus Buntung. Durante o julgamento, a mãe de Agus desmaiou.

Depois houve ainda a notícia da morte de um general reformado do TNI, antigo membro do BIN. Desta vez, a viagem foi revelada até que o interessado foi encontrado morto nas águas da Marunda.

Finalmente, houve um grande incêndio que afetou Glodok Plaza, Taman Sari, oeste de Jacarta. Atualmente se sabe que este incidente causou vítimas.

Você pode ler as cinco notícias mais populares de quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, no resumo abaixo:

1. 5 factos mais recentes sobre o pessoal da TNI AL que matou uma jovem depois de fazer sexo num carro, a vítima e o perpetrador acabaram de se conhecer

 A pessoa do TNI AL que matou Kesia Irena Yola Lestaluhu Foto: ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu

Foi revelado que um oficial da Marinha da Indonésia com as iniciais A (23) matou uma mulher chamada Kesia Irena Yola Lestaluhu (20) na praia de Saoka, cidade de Sorong, sudoeste de Papua, domingo, 12 de janeiro de 2025..

Kasi Lidkrim Polícia Militar Naval (Pomal) Lantamal XIV Sorong Major (PM) Anton Sugiharto, explicou que o ato sádico foi praticado por A após ter tido relações sexuais com a vítima no carro.

2. Ação brutal: cobrador de dívidas bate em advogado importante na frente da polícia e desmaia

 O principal advogado de Surabaya, Tjetjep Muhammad Yasin, foi atacado por cobradores de dívidas.

Um advogado de alto escalão de Surabaya, Tjetjep Muhammad Yasin, conhecido coloquialmente como Gus Yasin, foi espancado por dezenas de pessoas suspeitas de serem cobradores de dívidas. O incidente ocorreu na área de Kebraon, Karang Pilang, cidade de Surabaya, na noite de segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

Gus Yasin disse que o incidente começou quando ele estava prestes a realizar as orações de Isha na mesquita local. Antes disso, eu tinha parado em um restaurante para comprar comida de capcay.

3. A mãe de Agus Buntung desmaiou depois de testemunhar o primeiro julgamento do filho e teve a cabeça despedaçada.

 A mãe deficiente de Agus foi levada às pressas para o hospital após cair inconsciente (Satria) Foto: VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)

A mãe biológica deficiente de Agus, também conhecida como Agus Stumpung, acusada num caso de assédio sexual e relações sexuais, desmaiou depois de assistir ao julgamento do seu filho no Tribunal Distrital de Mataram, NTB, na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

Quando a promotoria levou Agus de volta ao carro de detenção, eles viram seus pais vindo com Agus. Pouco depois de Agus entrar no carro, a mãe de Agus foi vista cambaleando e desmaiando.

4. Revelada a rota de viagem do ex-membro do BIN até ser encontrado morto nas águas de Marunda

 Chefe da Divisão de Investigação Móvel, Direção Geral de Investigação Criminal, Polícia Metro Jaya, Vice-Comissária de Polícia Ressa Fiardy Marasabessy Foto: VIVA.co.id/Símbolo de paz inimigo

A polícia revelou vestígios da viagem do Brigadeiro-General do TNI (reformado) Hendrawan Ostevan, até que foi finalmente encontrado morto a flutuar nas águas em torno de Marunda, Cilincing, Norte de Jacarta.

Segundo dados da viagem, a vítima foi gravada saindo de casa em direção a Tangerang. A informação foi revelada pelo chefe da Subdirecção de Investigação Móvel da Direcção Geral de Investigação Criminal da Polícia Metro Jaya, Subcomissária de Polícia Ressa Fiardy Marasabessy.

​5. O incêndio no edifício Glodok Plaza se espalhou para o 6º, 8º e 9º andares

 Incêndio no edifício Glodok Plaza, oeste de Jacarta (documento especial) Foto: VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Um incêndio ocorreu no edifício Glodok Plaza, no oeste de Jacarta, na noite de quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. O incêndio começou na boate do sétimo andar e se espalhou pelo sexto, oitavo e nono andares.

“Ele se espalhou, se espalhou. Estes são os 7º, 8º e 9º andares que foram afetados. Isso se espalhou para o 6º andar”, disse o chefe interino do serviço Jakarta Gulkarmat, Satriadi Gunawan, aos repórteres na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

