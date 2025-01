Fazendas solares em expansão nos EUA colocam milhares de ovelhas famintas para trabalhar

Nas terras agrícolas rurais do Texas, sob centenas de fileiras de painéis solares, um grupo de ovelhas robustas pasta nas pastagens, esbarrando casualmente umas nas outras enquanto permanecem comprometidas com uma única tarefa: mastigar grama.

A crescente indústria solar encontrou um animal de estimação improvável nas ovelhas, à medida que fazendas solares em grande escala surgem nos Estados Unidos e nas planícies do Texas. No condado de Milam, nos arredores de Austin, a SB Energy opera o quinto maior projeto solar do país, capaz de gerar 900 megawatts de energia em 4.000 acres (1.618 hectares).

Como eles lidam com toda aquela erva? Com a ajuda de cerca de 3.000 ovelhas, que são mais adequadas do que cortadores de grama para caber entre pequenas fendas e mastigar, faça chuva ou faça sol.

A proliferação de ovelhas em fazendas solares faz parte de uma tendência mais ampla (pastoreio solar) que explodiu junto com a indústria solar.

método agrivoltaico

A agrivoltaica, um método que utiliza a terra tanto para a produção de energia solar como para a agricultura, está em ascensão com mais de 60 projetos de pastoreio solar nos Estados Unidos, de acordo com o Laboratório Nacional de Energia Renovável. A American Solar Grazing Association afirma que 27 estados participam da prática.

“A indústria tende a depender de cortadores de grama movidos a gasolina, o que de certa forma vai contra o propósito das energias renováveis”, disse o gerente de ativos da SB Energy, James Hawkins.

Colocar animais para trabalhar em campos solares também ajuda o mercado de ovelhas e lã, que tem enfrentado dificuldades nos últimos anos. O inventário de ovinos e cordeiros no Texas caiu para 6,55 mil em janeiro de 2024, uma queda de 4% em relação ao ano anterior, de acordo com os números mais recentes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

Como os campos solares utilizam terras planas e ensolaradas, muitas vezes ideais para o pastoreio do gado, as centrais eléctricas têm sido utilizadas em coordenação com os agricultores e não contra eles.

O pastor JR Howard acidentalmente se viu no meio da crescente transição de energia limpa no Texas. Em 2021, ele e sua família começaram a contratar fazendas solares (locais com centenas de milhares de módulos solares) para usar suas ovelhas para comer grama. O que antes era um pequeno negócio tornou-se uma operação em grande escala com mais de 8.000 ovelhas e 26 funcionários. “Crescer tem sido uma loucura para nós”, disse Howard, que batizou sua empresa de Texas Solar Sheep.

Resposta positiva

Alguns especialistas em agricultura dizem que o sucesso de Howard reflete como as fazendas solares se tornaram uma bênção para alguns fazendeiros.

Reid Redden, criador de ovelhas e gestor de vegetação solar em San Angelo, disse que um negócio ovino bem sucedido requer terras agrícolas que se tornaram cada vez mais escassas. “O pastoreio solar é provavelmente a maior oportunidade que a indústria ovina dos EUA teve em gerações”, disse ele. A resposta ao pastoreio solar tem sido extremamente positiva nas comunidades rurais próximas às fazendas solares no sul do Texas, onde Redden cria ovelhas para seu uso, disse Redden.

“Acho que isso ameniza o enorme choque e pavor que vem com a chegada de uma grande fazenda solar”, acrescentou.

A agrivoltaica em si não é nova. As fazendas solares requerem muita terra e muito espaço que poderia ser usado para a produção de alimentos. A agrovoltaica compensa permitindo que ambos coexistam, seja no cultivo de alimentos ou no cuidado do gado.

Ainda se desconhece muito sobre os efeitos totais do pastoreio solar, disse Nuria Gómez-Casanovas, professora assistente de ecologia de sistemas regenerativos na Texas A&M University.

Não foram realizados estudos suficientes para conhecer os impactos ambientais a longo prazo, tais como a viabilidade do solo para a agricultura futura, embora Gómez-Casanovas suspeite que o pastoreio solar possa melhorar a produtividade dos ovinos porque os painéis proporcionam sombra e podem ser mais caros. -Eficiente do que cortar a grama.

“Realmente temos mais perguntas do que respostas”, disse ele. “Existem estudos que mostram que a produtividade da terra não é maior do que apenas a energia solar ou apenas a agricultura, por isso depende do contexto.”