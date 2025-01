Fazendo ondas aos 52 anos: Syamala Goli em sua natação de 150 quilômetros de Visakhapatnam a Kakinada

Aos 52 anos, Syamala Goli conquistou o que a maioria das pessoas não ousaria sonhar. O produtor do estúdio de animação que virou nadador de maratona completou recentemente uma árdua natação de 150 quilômetros na Baía de Bengala, da praia RK em Visakhapatnam à praia NTR em Kakinada, em Andhra Pradesh, em seis dias. A viagem, empreendida com determinação após dois anos de preparação e amor ao mar, não foi isenta de desafios. É uma prova de sua resiliência e força.

A natação, que começou após dois adiamentos devido ao clima, foi uma expedição assistida e organizada. Cobrindo uma média de 30 quilómetros por dia, Syamala nadou durante o dia e fez pequenas pausas para comer e descansar durante a noite em barcos. Ela estava acompanhada por uma equipe de apoio de 12 integrantes que incluía um observador, mergulhadores, um médico e um fisioterapeuta, dois barcos e dois caiaques. Porém, no segundo dia, alguns integrantes da equipe sofreram enjoos e tiveram que retornar à costa, o que diminuiu o ritmo. Apesar disso, marés e ventos favoráveis ​​ajudaram na viagem.

Nadando com gigantes marinhos

A expedição foi repleta de encontros inesquecíveis com a vida marinha. Um dos momentos mais emocionantes da viagem de Syamala foi o encontro com um grupo de tartarugas-oliva perto da praia de Pudimadaka. Deslizando pelas águas azul-turquesa, ele percebeu o movimento sutil dessas criaturas ameaçadas de extinção ao longo da costa. “Vi muitas destas tartarugas durante os seis dias no mar. Em alguns casos, nadaram ao meu lado durante algum tempo e um deles até roçou-me os pés, como se me acompanhasse na viagem”, recorda, sublinhando a importância de preservar as suas áreas de nidificação ao longo da costa da Índia.

A nadadora Syamala Goli que percorreu 150 quilômetros de Viskahapatnam a Kakinada. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

Talvez o momento mais impressionante tenha sido quando Syamala encontrou uma baleia enquanto nadava perto da praia de Pudimadaka. Enquanto caminhava, ele notou a enorme silhueta do gentil gigante. Aproximando-se com cautela, a princípio ele o confundiu com um golfinho; Acontece que era uma baleia. “Fiquei surpreso quando vi a baleia se aproximando de mim e minha tripulação me aconselhou a embarcar brevemente no barco. É uma experiência muito inusitada sentir a presença de enormes criaturas marinhas tão perto de você. Mas a baleia acabou se reorientando e nadou para longe”, diz ele. Quanto mais Syamala avançava em mar aberto, mais vibrante se tornava o mundo subaquático. Ele frequentemente nadava entre flores de águas-vivas e tinha que navegar entre cobras marinhas.

A jornada deles foi de exploração e resistência. Ele nadou por 52 praias, muitas delas desconhecidas do público. “Andhra Pradesh tem a costa mais longa da Índia e as suas praias têm um imenso potencial para se tornarem destinos turísticos de classe mundial”, afirma. Ao longo de sua jornada, ela permaneceu focada e determinada para completar seu objetivo. Sua dieta incluía arroz com coalhada e uma bebida feita com açúcar mascavo, mel, suco de gengibre, suco de limão e sal-gema. “O maior desafio ao nadar no mar é perder o paladar e a pele também é afetada. Ainda estou me recuperando desses efeitos”, diz Syamala.

Uma jornada transformadora

A natação tem sido uma jornada transformadora para Syamala, natural de Samalkot, no distrito de Kakinada. Lutando contra a depressão depois de sofrer perdas em seu estúdio de animação em Hyderabad em 2015, ele encontrou consolo na água, apesar de sua fobia à água. “A natação se tornou minha terapia e me ajudou a recuperar a estabilidade mental”, conta. Desde que começou a treinar em 2016, conquistou o Estreito de Palk entre a Índia e o Sri Lanka, o Canal Catalina na Califórnia e as águas de Lakshadweep.

A nadadora Syamala Goli que percorreu 150 quilômetros de Visakhapatnam a Kakinada. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

A preparação de Syamala para esta natação começou há dois anos. Seu regime incluía uma hora de ioga diariamente, sessões de ginástica três vezes por semana com foco em força e cardio, e natação de 10 a 15 quilômetros diariamente em uma piscina. Nos finais de semana, a conselho de seus treinadores, ele ampliava essa distância para 25-30 quilômetros.

Sua dieta desempenhou um papel importante em sua resistência. Ele consumia quatro ovos cozidos todos os dias, junto com uma bebida feita com açúcar mascavo, mel, suco de gengibre, suco de limão e sal-gema, e se limitava às refeições caseiras, evitando junk food.

resiliência mental

Para Syamala, a preparação mental era tão importante quanto o treino físico. Ela estabelecia metas diárias e ouvia seu corpo quando ele pedia descanso. “Houve dias ruins em que não consegui entrar na água para treinar, mas não me estressei com isso. O descanso é tão importante quanto o trabalho duro”, diz ele. Através da sua jornada, Syamala quer inspirar as mulheres a priorizar a sua saúde. “Ame-se e dedique pelo menos uma hora por dia ao seu bem-estar. “Nunca é tarde para começar a jornada de autocuidado”, ela incentiva.