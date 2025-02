Fazer um culto a Thiruvalvar está prejudicando sua honestidade ardente: Gopicalkrishna Gandhi

N. Ram, diretor, o Hindu Group Publishing Private Limited, entregando a primeira cópia do livro sobre Thirukkural ao ex -burocrat R. Balakrishnan em Chennai na terça -feira. | Crédito da foto: M. Vedhan

“Thiruvaluvar foi brilhante e breve. Devemos aprender e procurá -lo. Estaríamos prejudicando a honestidade dos abrasos de Thiruvalvar se tivéssemos um culto dele ”, disse o ex -governador do oeste de Bengala, Goparkrishna Gandhi, na terça -feira.

Vá para a reunião no lançamento do livro O melhor de Thirukkural: Sabedoria para enriquecer a si mesmo e a humanidadeEscrito pelo ex -burocrato R. Porningam, o Sr. Gandhi disse: Em nossa admiração pelo charme, não cometemos o erro de cometer um culto a Thiruvalluvar … o nome pelo qual chamamos isso pode não ter sido o nome pelo qual foi chamado. E, no entanto, por causa do miasma da dúvida e da nuvem de mistérios, uma coisa permanece clara: que aqui havia um homem que falava enquanto pensava na verdade.

Referindo -se ao emparelhamento 1.062 que diz Irandhum uyirvaazhdhal vendin parandhu keduka ulakiyatri yanan (se alguém deve se lembrar e viver, que o criador do próprio mundo vagueia e perece), o Sr. Gandhi chamou Thiruvalluvar de revolucionário. Ele também disse que, como jovem advogado, Mahatma Gandhi foi atraído por Thirukkural Depois de ler uma carta a um hindu pelo escritor russo Leo Tolstoi, o revolucionário indiano Tarak Nath Das, no qual o autor se referiu Thirukkural Em 1908. Librar, o livro, N. Ram, diretor do Hindu Group Publishing Private Limited, disse que houve inúmeras traduções das obras Thirukkural e Academic. Este livro explorou a relevância contemporânea e a importância de ThirukkuralAplicando -o ao presente, para provar a afirmação de que era atemporal e tinha um valor universal.

Ao se referir ao prólogo do livro de Gandhi, ele disse que Thirukkural era ótimo desde que pegou o leitor e fez uma experiência na vida real. Sobre as qualidades de liderança mencionadas no livro, Ram disse que um líder deve ter quatro qualidades em abundância: coragem, compaixão, sabedoria e determinação. Além disso, um líder deve ouvir as críticas, disse ele, acrescentando: “A posse de um governante durará muito se tiver a virtude de ouvir pacientemente com diferentes pontos de vista, conselhos desagradáveis ​​e até críticas amargas ou difíceis de as políticas de uma própria.

Referindo -se a vários incidentes contemporâneos na Índia e nos Estados Unidos, ele disse: “Hoje, vemos a intolerância às críticas e até à maneira mais suave de dissidência. Isso mostra apenas que eles acreditam que estão certos e não toleram críticas.

Recebendo a primeira cópia do livro, o pesquisador de Indo e o ex -burocrata R. Balakrishnan disse que se houve uma literatura que desafia os limites espaciais e temporais, foi o Thirukkural. Não há barreiras temporárias e espaciais para o Thirukkural como permaneceu relevante até hoje. Ele disse que devemos orgulhar de Thirukkural não apenas porque foi escrito em Tamil, mas porque está além de nossas identidades. Chamando Al Thirukkural O não -religioso, como porningam mencionado no livro, era um verso de um milhão de dólares, disse Balakrishnan, acrescentando que eu estava dando às pessoas pessoas nas margens e na margem. “Numa época em que a Índia ocupou a 111ª posição entre 125 países do índice mundial de fome, a relevância de Thirukkural é muito importante, pois ele fala de justiça distributiva, acrescentou.

O Sr. Porningam compartilhou sua experiência ao escrever um livro sobre o Thirukkural Em inglês.

R. Selvam, burocrata; e M. Arumugam, membro da cadeira de Harvard Tamil, entre outros que falaram durante o evento.