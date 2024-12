FBI alerta ligas profissionais após arrombamentos em casas de atletas famosos

(NewsNation) – O FBI está alertando as ligas esportivas sobre organizações criminosas que visam atletas profissionais após uma série de roubos em casas de jogadores proeminentes da NFL e da NBA.

As casas dos atletas são alvo de ataques devido à percepção de que podem conter itens de alta qualidade, como bolsas de grife, joias, relógios e dinheiro, disse o FBI em um comunicado.Relatório de informações do link obtido pela ABC News.

A NFL e a NBA já têmalertas de segurança emitidosaos seus jogadores após os roubos, alguns dos quais ocorreram quando os jogadores estavam fora de casa com seus times. O alerta da NFL diz que as casas de atletas profissionais de vários esportes se tornaram “cada vez mais alvos de assaltos por grupos organizados e treinados”.

A casa do armador do Dallas Mavericks, Luka Doncic, no Texas, foi invadida na sexta-feira, tornando-o o sexto atleta profissional conhecido a ser atacado. em uma série de assaltos recentes a residências.

Cerca de US$ 30 mil em joias foram roubados. Notícias da manhã de Dallas relatado. Ninguém estava em casa no momento, disse o gerente comercial de Doncic ao jornal, e o atleta registrou boletim de ocorrência. Uma investigação está em andamento.

Doncic ainda está fora de casa para uma viagem de quatro jogos com o Mavericks. A equipe não retornará a Dallas até o dia de Ano Novo.

Kelce e Mahomes entre os roubados

Desde outubro, crimes de alto nível, como o roubo na casa de Doncic, foram relatados em vários estados.

Grupos de ladrões sul-americanos são suspeitos de assaltos em casas de Kansas City Chiefs, estrelado por Patrick Mahomes e Travis Kelce assim como Residência do quarterback do Cincinnati Bengals, Joe Burrow.

As autoridades dizem que estes não são ataques e roubos típicos. Um alerta de segurança da NBA alertou os jogadores para tomarem precauções, especialmente durante jogos fora de casa, devido ao “roubo direcionado por grupos organizados e treinados”.

“São redes mais organizadas, ou células de ladrões, muito bem treinadas”, disse o agente especial aposentado do FBI, Bobby Chacón, em entrevista ao NewsNation.

Os atletas não são os únicos que viram objetos de valor roubados. O ator Keanu Reeves teve relógios levados de sua casa em Los Angeles no ano passado. Esses relógios, incluindo um Rolex de US$ 9 mil com uma inscrição personalizada fazendo referência ao filme “John Wick 4”, foram recuperados pela polícia no Chile, informou a CNN pela primeira vez.

A polícia teria prendido um homem de 21 anos em conexão com os itens roubados de Reeves. Não está claro se o suspeito está ligado a grupos do crime organizado que têm como alvo residências nos Estados Unidos.

Grupos organizados têm como alvo os americanos ricos. usando táticas sofisticadasincluindo bloqueadores de Wi-Fi ou câmeras escondidas em rochas e folhagens para rastrear melhor quando as pessoas entram ou saem.

No entanto, muitas informações básicas podem ser bastante fáceis de obter.

“Se você tem um indivíduo específico que é um atleta, um CEO rico, você pode encontrar quase tudo o que precisa on-line sobre essas pessoas”, diz o especialista em segurança Mike Barbieri.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

