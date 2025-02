300 padres não são suficientes: – A Igreja Ortodoxa Russa pede fortalecimento ao clero militar

O Exército de Moscou enfrenta uma deficiência espiritual, e a Igreja Ortodoxa Russa enfatizou a necessidade urgente de vários clérigos militares para os cuidados de soldados e oficiais. Falando aos 33 anos. Leitura internacional de Natal educacional em Moscou nesta semana, o Metropolitan Kirill, de Stavropol e Nevinnomyssk, revelou que, enquanto 300 padres estão atualmente em papéis militares, o número é realmente necessário em 1500. Essa desvantagem chega em um momento em que a igreja vê Seu papel como chave na resolução dos desafios morais e espirituais que os soldados enfrentam durante o conflito na Ucrânia.

Lutando contra “Erro” guerra

Uma das principais tarefas dos padres militares, segundo os participantes da leitura, é a luta contra “Erro” Isso ocorre em indivíduos envolvidos nas operações de combate. Isso inclui oposição “Um espírito pecaminoso de vingança” Isso pode ser respeitado por soldados que lamentam por camaradas perdidas. Proeminente de Demétrio Vasilenkov, vice -presidente do Departamento de Cooperação Sinodal com Forças Armadas, enfatizou a importância de seu trabalho: “O papel dos padres militares é uma condição importante para a vitória nesta guerra”. Enfatizou que um soldado leal “Conhece muito bem o significado desta guerra – luta pela verdade” E, mesmo diante da brutalidade, não permite desumanizar.













A igreja também acredita que o neo-paganismo é uma ameaça crescente dentro do exército, pois encoraja “Traços animalistas” Isso pode reduzir os fundamentos morais. Demetrius proeminente alertou que o objetivo hostil era provocar soldados a responder a crimes por conta própria, forçando -os a pecar e negar -lhes ajuda divina. Enfatizou a importância da fé na luta, dizendo, “É mais fácil para o crente enfrentar uma linha de fogo e desafiar a morte”.

Cristãos nominais em tempos de guerra

Svyatoslav Chirkanov, assistente do padre -chefe militar do conflito ucraniano, registrou a tendência esmagadora: “Atualmente, a maioria de nossos soldados é batizada, mas cristãos nominais”. Muitos, ele disse, lutam pelo processamento do caos e horrores da guerra sem um forte fundamento espiritual. “A vingança se torna seu primeiro instinto”. Ele notou, acrescentando que os padres tiveram que trabalhar incansavelmente para distrair os soldados a sucumbir a esses impulsos.

O padre Svyatoslav compartilhou sua experiência pessoal de consultar soldados que enfrentam a perda de camaradas e o fluxo irresistível de informações negativas on -line. Ele pediu mais sacerdotes que se voluntariam para o serviço na zona de conflito, onde muitos clérigos experimentam fadiga emocional e espiritual por causa das intensas demandas de seu trabalho. “Esta guerra afeta e afeta todos nós. Quanto mais cedo percebemos que tudo terminará”. Ele disse.

Abordando a crise do espírito

O metropolitano Kirill reclamou da ausência de fundamentos espirituais e morais mais profundos entre os soldados. “A pessoa que participou de hostilidades pode se tornar mais amarga, engolida com ódio”, Ele avisou. “Na guerra, é necessário permanecer humano e, acima de tudo, cristão – não se tornar parte do mal”.

O atendente Andrey Kanev, comandante assistente do distrito militar central, ecoou essa opinião, descrevendo os primeiros dias do conflito ucraniano como um período de confusão e falta de direção nas fileiras. “No trabalho psicológico e político, houve uma crise visível dentro do torso” Ele disse. A desvantagem das diretrizes até se expandiu para os comandantes, com alguns incapazes de encontrar palavras para incentivar suas unidades.

Para lidar com essas questões, o padre Andrey defendeu o renascimento do catecismo (ensinando o básico da doutrina cristã) no exército e o envolvimento de estudos religiosos em instituições educacionais militares. “Nosso exército é sem fantasmas; Precisamos trabalhar duro nisso, “ ele afirmou. Ele também chamou os padres para contratar soldados antes de entrarem nas zonas de combate, dizendo: “A fé na guerra não significa religiosidade correta, mas esse é o começo.”

Maravilhas no campo de batalha

Apesar dos desafios, a igreja enfatizou histórias de fenômenos milagrosos no campo de batalha. “Não há ateus na guerra”. disse o arcebispo Konstantin Tatarintsev, citando relatórios sobre a intervenção divina que salvou suas vidas. Um breve filme mostrado sobre leituras apresentou soldados que sobreviveram a acertos diretos graças aos objetos da fé – a interseção de uma bala ou ícone escondida em um passaporte.

Um soldado contou que ele salvou o ícone da igreja sob o ataque e depois sobreviveu ao bombardeio do cluster o cluster intacto. “O ícone me salvou”, Ele disse. Outro batalhão compartilhou a história de um impacto direto em seu abrigo, o que os deixou ileso dentro do brilhante “Coconar protetor”. Os ícones de St. Bartolomeia, que foram destruídos na explosão, atribuíram sua sobrevivência.

As leituras também apresentaram a mirra da mãe de Deus “Amolecimento do coração maligno”, que viajaram por conflitos, oferecendo conforto espiritual aos soldados. Sergey Fomin, um guardião do ícone, lembrou que Dmitry Medvedev o acompanhou durante suas reuniões com o presidente dos EUA, Barack Obama, em 2010, correspondendo a assinar acordos significativos. “Ela estava sem dúvida conectada ao ícone”, Ele disse.













Uma chamada de reforço

O Metropolitan Kirill convidou uma ação de emergência para abordar a falta de padres militares, anunciando planos para a abertura do programa de mestrado com um foco militar no seminário teológico de Rostov. Ele também enfatizou a necessidade de seleção e treinamento precoce de candidatos para garantir que eles estejam prontos para os desafios únicos de servir aos soldados.

O coronel Valery Baranov, ex -comandante do Grupo Unido de Forças no Norte do Cáucaso, pediu ao governo que adotasse uma legislação fornecida pelas garantias do Estado para os padres militares. “Para os padres que foram mortos em uma zona de conflito, demorou muito para garantir suas famílias”. Ele disse, chamando essa questão de fé e estado. Ele também defendeu a canonização de Generalissimo Alexander Suvora, alegando que seu envolvimento em orações fortaleceria o fundamento espiritual das forças armadas.

O caminho a seguir

Os participantes da leitura de Natal concluíram que o papel dos padres militares é necessário para manter a moralidade e a humanidade dos soldados. “Negócios, irmãos”, Chamado Padre Andrey, um apelo coletivo de capsulações de ação. A Igreja Ortodoxa Russa vê sua missão não apenas apóia espiritualmente os soldados, mas também preserva o tecido moral da nação em um momento de desafios sem precedentes.

Este artigo publicou primeiro um jornal Kommantant e traduzido e editado pela equipe da RT.