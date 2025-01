Fed abre a era Trump com uma quebra de taxas

Donald Trump ataques alimentados. “Como Jay Powell e Fed não interromperam o problema que eles criaram pela inflação, farei isso reduzindo as regras, promovendo a produção de energia dos EUA, o equilíbrio de trocas comerciais internacionais e a reprodução dos EUA”. Donald Trump disse isso sobre sua verdade social e criticou o Banco Central pelo trabalho realizado nos bancos. “Foi terrível”, acrescentou que garantiu que os EUA fossem novos para os Estados Unidos, mesmo financeiramente.

Alimentado inaugura a era de Donald Trump e deixa as taxas de juros inalteradas. A pausa esperada era esperada e necessária para avaliar a tendência e as perspectivas de inflação após a que a série de corte decidiu no ano passado. E que também demonstra a cautela do banco central, continuando, entre a desaceleração do progresso no preço do preço – em novembro, subiu para 2,9% – e as medidas de nova administração nas reduções de impostos, desregulamentação e tarefas.

“Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir no ritmo permanente. A taxa de desemprego se estabilizou em níveis baixos nos últimos meses, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas ”, lendo um comunicado de imprensa do banco central dos EUA publicado no final de dois dias da reunião.

“Continuaremos monitorando dados, desenvolvimento de perspectivas e equilíbrio de risco. Se necessário, estaremos preparados para adaptar a política monetária em caso de riscos capazes de impedir nossos objetivos ou a máxima estabilidade do emprego, acrescentaram avisos. O BCE é apresentado nas próximas horas para aquisição, com 100% das apostas focadas em uma nova redução de 25 pontos para 2,75% e se o cenário básico permanecer para três reduções adicionais de até 2%, riscos políticos poderiam fazer Frankfurt, para Faça mais entrando em um grande território. As duas últimas taxas chegarão em maio e uma de setembro a dezembro. No entanto, muitos deles assumem a possibilidade de BCE mais agressivo. O que se poderia esperar que a última parte dos cortes até o verão e continue com uma redução mais decisiva de meio ponto para estimular o crescimento econômico.

O gatilho seria uma questão dos deveres de Trump, bem como qualquer nova fases de instabilidade política em duas grandes economias européias, Alemanha e França, que poderiam levar o BCE a interromper as taxas na área “neutra”, mas vá além até chegar até chegar até chegar até chegar até chegar até chegar até chegar ao alcance do BCE para interromper as taxas na área “neutra”, mas vá mais até chegar até chegar até chegar até chegar até chegar até chegar ao alcance do BCE para interromper as taxas na área “neutra”, mas vá mais até chegar extensas políticas monetárias. Com considerações que afetariam os preços do euro: os US $ 1,04 atual teriam uma única moeda, de acordo com vários operadores, alcançará um primeiro aviso igual pelo novo governo dos EUA. Influenciar outros movimentos do BCE ainda pode ser apenas os deveres de Trump, mas também o resultado de eleições na Alemanha. De acordo com a lenda Handelsblatt, o governo alemão está se preparando para reduzir as estimativas de crescimento para 2025 e 2026 Na +0,3% este ano e para +1,1%. Uma revisão que não está clara se leva em consideração as possíveis obrigações dos EUA, que, enquanto isso, tremiam pelo Canadá, que a escuridão presidencial poderia atingir em 1º de fevereiro. O Banco Central Canadense, reduzindo o custo do dinheiro para a sexta reunião consecutiva em 3%, enfatizou que a ameaça de guerra com tarefas oculta as perspectivas econômicas do país. “A economia deve se fortalecer gradualmente e a inflação permanece próxima da meta. No entanto, se obrigações significativas forem impostas – disse o Instituto Central – a resistência da economia canadense será testada ”.

