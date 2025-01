Fed se prepara para o aumento da inflação de Trump

Negócios e Economia Negócios e economia História completa

Um voo da United foi atingido por outro avião no aeroporto O’Hare de Chicago Um avião da United Airlines foi atingido por outro avião enquanto taxiava no Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago, disse a Administração Federal de Aviação (FAA) na quarta-feira. História completa

Banco de Exportação e Importação lança iniciativa para combater o domínio mineiro da China O governo federal está a lançar uma iniciativa para apoiar projectos minerais estrangeiros que excluem a China, como parte de um esforço para reforçar as cadeias de abastecimento americanas. História completa

Waller, do Fed, vê inflação mais baixa apesar de previsões mais altas O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, dobrou a aposta em mais cortes nas taxas e no esfriamento da inflação, após as projeções de preços mais elevados do banco central e as crescentes expectativas entre os investidores de que o Fed poderá não fazer muitos cortes este ano. História completa

BREVE a colina Relatório noturno analisa as grandes histórias políticas do dia e olha para o amanhã. Clique aqui para se inscrever e receber em sua caixa de entrada



O relógio Próximos tópicos de notícias e eventos que estamos acompanhando: Ele relatório de empregos para dezembro cai na sexta-feira de manhã às 8h30 ET.

para cai na sexta-feira de manhã às 8h30 ET. Presidente eleito Trump liga para os republicanos no sábado em Mar-a-Lago para negociar deduções de impostos estaduais e locais (SALT)um ponto-chave nos planos para estender os cortes fiscais de 2017. Em outras notícias Expanda com mais histórias do dia: Meta reverte regras de discurso de ódio enquanto Zuckerberg cita ‘eleições recentes’ como catalisador Não foi apenas uma verificação de fatos que o Meta removeu de suas plataformas enquanto se prepara para o segundo… História completa

É bom saber Notícias económicas e empresariais que destacamos de outros meios de comunicação: S&P 500 obtém ligeiro ganho enquanto investidores se livram da decisão do Fed alerta de inflação (CNBC)

(CNBC) Trump está considerando uma emergência económica nacional declaração para permitir novo cronograma tarifário, dizem fontes (Imagem: Getty Images)CNN)

declaração para permitir novo cronograma tarifário, dizem fontes (Imagem: Getty Images)CNN) Ozempic, Legos e fones de ouvido: o que é Trump Plano da Groenlândia Eu poderia bater (O jornal New York Times) O que os outros estão lendo Principais notícias de The Hill agora: A nova lei de Segurança Social de Biden é oficial, mas implementá-la sob Trump será um desafio Em 5 de janeiro, o Presidente Biden sancionou a Lei de Justiça da Segurança Social, que proporcionará benefícios novos ou adicionais da Segurança Social a cerca de 3 milhões de pessoas que recebem pensões do governo para empregos não cobertos pela Segurança Social. Embora criticado por liberais, centristas e conservadores… Leia mais Alemanha alerta Trump após ameaça de aquisição da Groenlândia O chanceler alemão, Olaf Scholz, enviou um aviso ao presidente eleito Trump sobre as regras de fronteira, enquanto o novo presidente continua a sua ameaça de tomar a Groenlândia. Leia mais Vocês estão todos presos. Vejo você amanhã!