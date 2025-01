Feira Privada de Emprego em Coimbatore em 24 de janeiro

Uma feira de empregos privada será realizada no Coimbatore Job Exchange and Skill Development Center no dia 24 de janeiro, a partir das 10h.

Podem participar da feira quem possui SSLC, HSLC, Graduação, ITI, Diploma, Certificação de Engenharia. Os candidatos deverão comparecer pessoalmente munidos de fotocópias dos documentos que comprovem sua qualificação. Não há limite de idade e a entrada é gratuita. Aqueles que desejam participar, tanto empregadores como aspirantes, devem registar os seus nomes em www.tnprivatejobs.tn-gov e www.ncs.gov.in. Para qualquer esclarecimento, eles podem ligar para 0422-2642388, conforme comunicado do colecionador Kranthi Kumar Pati.