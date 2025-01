Feliz por receber honra nacional, diz K. Omanakutty

O vocalista sênior do Carnatic K. Omanakutty foi homenageado com o prêmio Padma Shri. Carinhosamente chamada de professora Omanakutty entre sua legião de alunos que incluía cantores populares como KS Chitra e B. Arundhathi, ela fez contribuições importantes como intérprete e pesquisadora na popularização da música carnática no estado.

Filha do renomado músico Malabar Gopalan Nair, a reputação invejável da Dra. Omanakutty como cantora, professora, guia de pesquisa, escritora e compositora foi reconhecida pelo governo do estado em 2021 com a entrega do prêmio de música Swathi. conversando com O hindudisse: “Eu não tinha esperanças de ser considerado para o prêmio Padma desta vez, pois meu nome também foi indicado para o prêmio no passado. Embora eu tenha sido homenageado com centenas de prêmios como Swathi Music Award, Chembai Award etc., esta homenagem ocupa uma posição especial entre eles.”

Embora aposentada, ela continuou sua paixão pela música, transmitindo nuances musicais à sua legião de alunos. Em meio à alegria com o prêmio, ele disse que continuaria sua busca pelo ensino e pela prática musical. Ele também desempenhou um papel importante na formação de um plano de estudos para o estudo da música em nível universitário em Kerala.

Ela é irmã dos famosos músicos MG Radhakrishnan e MG Sreekumar. Ela começou sua carreira como professora no departamento de música do Women’s College em Thiruvananthapuram.