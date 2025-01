Férias prolongadas Isra Miraj-Imlek, Whoosh Passageiros penetram 22 mil pessoas por dia

Jacarta, Viva – A PT KCIC reportou um aumento significativo no número de passageiros durante o período de férias de fim de semana, no âmbito do feriado religioso Isra Miraj-Imlek em 2025.

Leia também: Polícia policial impede fila alternativa de jóquei em Puncak Bogor

O Secretário Corporativo do Gerente Geral (GM) da PT KCIC, Presidente da EVA, disse que no período de 24 a 25 de janeiro de 2025 foram despachados até 44.500 passageiros ou uma média de 22.000 passageiros por dia.

“24 por cento em comparação com dias normais, variando de 17.000 passageiros por dia”, disse Eva em seu comunicado no domingo, 26 de janeiro de 2025.

Leia também: Sinta o Long Weekend mais colorido com recomendações comerciais de Sabrina Bri

 (Documento de Relações Públicas PT KCIC) Foto: Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

No sábado, 25 de janeiro de 2025, Whoosh atendeu até 22.000 passageiros por dia, a maioria dos quais veio da estação Halim com um total de 14.000 passageiros.

Leia também: 6 destinos turísticos em Bandung para feriados prolongados, janeiro de 2025, populares e adequados para toda a família

Em seguida, seguiu-se a estação Padalarang para 6.000 passageiros, 2.000 passageiros da estação Tegalluar Summary e 400 passageiros da estação Karawang.

Eva disse que até agora as vendas de ingressos para o período de 24 a 29 de janeiro atingiram 85 mil ingressos. Destes números, 44 mil bilhetes são passageiros que foram enviados de 24 a 25 de janeiro de 2025, e os restantes 41 mil são o número de bilhetes programados para viajar de 26 a 29 de janeiro de 2025.

Prevê-se que esse número continue a crescer, junto com o entusiasmo das pessoas que aproveitam essas longas férias para viajar usando o Whoosh.

“O pico da viagem até agora ocorreu em 25 de janeiro com 22 mil passageiros, onde todos os bilhetes para 24 viagens Whoosh partindo da estação Halim para Karawang, Padalarang e Tegalluar, em resumo, estavam esgotados”, disse ele.

Eva disse que o aumento no número de passageiros mostrou grande confiança do público no Whoosh Rapid Train como uma opção de transporte moderna.

“As taxas significativas de vendas e embarques durante este feriado prolongado mostram que Whoosh é a primeira escolha de pessoas que viajam com rapidez, segurança e conforto. Continuaremos a melhorar a qualidade dos serviços para garantir que a viagem de cada passageiro continue tranquila e divertida”, disse Eva. .

A título de informação, para a saída de domingo, 26 de janeiro de 2025, os bilhetes vendidos até ao meio-dia chegam a 17 mil bilhetes. Prevê-se que o volume de passageiros ainda alcance mais de 20 mil por dia até a viagem final do Whoosh.

Para obter mais informações sobre os passeios Whoosh, as pessoas podem entrar em contato com o atendimento ao cliente na estação ou na central de atendimento KCIC pelo telefone 150909, chat do WhatsApp com 0815-1032-0909, e-mail cs @kcic.co.id e resposta do Instagram e DM para @keretacepat_id.