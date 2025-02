Férias relaxantes para todos em Ravenna, graças à “praia de valores”

FORLI ‘Del Sannio – A Fundação Cassa Dei Risparmi Di forl sediou a apresentação “La Beach Dei Valori”, e especialmente o desenvolvimento que imprime três novos acordos de cooperação com ASL Romagna, o Instituto de Oncologia da Universidade de Bolonha e Romagna. A praia de Valori é criada na costa de Punta Marina Terme (Ravena) para garantir a todos, começando com pessoas com deficiência, um feriado relaxante com funcionários e voluntários especializados.

A estrutura foi inaugurada em 2024 como parte do projeto “Emilia-Romagna é um feriado para mim”, financiado pela região de Emilia-Romagna, graças à alocação do ministério pela deficiência, com base na experiência que a faenza “junto com você ”Começou até 2018. Desde 2018, a Associação realmente tomou banho gratuitamente para mais de 1.400 convidados, graças ao apoio de mais de 2.100 voluntários de toda a Itália. Além da estrutura da porta, capaz de 30 estações com guarda -chuvas, desobedas e equipamentos específicos para pessoas com alto graus de incapacidade do motor e doenças neurodegenerativas.

Atividade, que lhe rendeu o preço do turismo disponível 2023 e em 2024 Oscar de Accoturismo Legambiente e o prêmio Wembrace. O evento contou com a presença do Ministro da Deficiência Alessandra Locatelli. “A praia dos valores – explicou o ministro – é um projeto extraordinário que há muito se envolve em muitas pessoas que farão ajuda, entretenimento e sociedade para muitas pessoas e suas famílias. É um exemplo específico que mostra como é necessário garantir a cada pessoa o direito à vida social, relacionamentos e tempo livre em suas vidas.

