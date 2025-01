Ferida de faca ainda não curada, detalhes do seguro saúde de Saif Ali Khan vazaram

Bombaim, AO VIVO – O ator de Bollywood Saif Ali Khan está se recuperando no Hospital Lilavati de Mumbai após um ataque de ladrões que o esfaquearam várias vezes em sua residência em West Bandra na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Depois de passar por uma cirurgia de emergência, os médicos confirmaram que Saif não está mais em perigo, mas ainda sob supervisão. No entanto, no meio do processo de cura, surgiram novas preocupações, detalhes do pedido de seguro de saúde do ator vazaram no Twitter, provocando indignação com esta violação de privacidade.

Leia também: Kareena Kapoor visita seu marido no hospital, o médico revela sua condição atual após uma faca ser esfaqueada no corpo de Saif Ali Khan

Citado na página do Times of India, domingo, 19 de janeiro de 2025, as notícias estão circulando, detalhes do seguro saúde de Saif Ali Khan vazaram e documentos circularam mostrando que o ator reivindicou Rs 35,95 lakh para seu tratamento, foi relatado. Eles aprovaram Rs 25 lakh e dispensa de Saif Ali Khan. A data também foi revelada.

Como se sabe, Saif Ali Khan, que atualmente se recupera no Hospital Lilavati de Mumbai, sofreu ferimentos graves devido a ladrões que invadiram sua residência em Bandra West na quinta-feira. O incidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, quando um intruso confrontou o assistente de Saif, levando a um confronto no qual Saif sofreu múltiplas facadas.

Leia também: Depois de esfaquear repetidamente Saif Ali Khan, o perpetrador ainda andava por aí comprando fones de ouvido em uma loja.

Saif é titular de apólice de seguro saúde Niva Bupa e confirmou a reclamação à Mint. Não apenas os custos do tratamento foram vazados, os documentos vazados no Twitter também revelaram detalhes confidenciais, incluindo a identidade do membro, diagnóstico, categoria do quarto e data prevista de alta para 21 de janeiro de 2025.

Leia também: Acontece que esta é a linha do tempo do roubo em que Saif Ali Khan foi esfaqueado várias vezes.

Em comunicado, Niva Bupa expressou preocupação com o incidente, dizendo: “O recente infeliz incidente com o ator Saif Ali Khan é profundamente preocupante. Desejamos-lhe uma recuperação rápida e segura. O Sr. Khan é um dos nossos segurados. aplicação – Uma autorização sem dinheiro foi enviado para nós após sua internação no hospital e concordamos com o valor inicial para iniciar o tratamento. Assim que recebermos a conta final do pós-tratamento, a conta será liquidada de acordo com os termos e condições da conta política de Khan. e sua família durante isso é um momento triste.”

Nem Saif Ali Khan nem sua família discutiram os detalhes do seguro saúde que vazaram ao público. Enquanto isso, o ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, afirmou na sexta-feira que a polícia reuniu pistas importantes no caso do esfaqueamento de Saif Ali Khan e em breve prenderá o culpado, de acordo com o PTI.

Falando à mídia em Nagpur, Fadnavis, que também supervisiona o portfólio habitacional, disse: “A investigação policial está em andamento…eles têm muitas pistas e acredito que a polícia encontrará (o culpado) em breve.”