Ferragni adverte coron, pede para revelar 1 milhão

O pedido de compensação, que Chiara Ferragni perguntou a Fabrizio Corona, é mais de um milhão de euros. O castigo, como revelado nas redes sociais, por violar a escrita particular, com a qual ele se comprometeu a abster -se de “comentários, avaliação, externalização, embora anunciados por terceiros, ofensivos, desprezados, da natureza” influencie “e empreendedores e sobre ex – Marido Fedez, nome de arte Federico Leonardo Lucia.

“Se você deseja exigir proteção de sua privacidade, primeiro deve ter, privacidade -é a réplica social de Corona, conforme relatado por alguns jornais -. Ferragni colocou toda a sua vida privada na praça, incluindo o ultrassom de seus filhos e é produzida para lucro econômico.

No aviso assinado por Giuseppe Iannaccone, a coroa é acusada de violar a escrita privada 11 vezes, com a qual uma compensação de 100.000 euros foi estabelecida para cada um deles. “Não haverá medidas judiciais que nos parem. Ninguém pode nos censurar ”, conclui Corona, que anuncia novas revelações em seu canal na web e falsissima social. 10 de fevereiro.

