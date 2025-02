Festivais como Chhath Puja serão realizados em suas margens: o BJP MLA-Elect Raj Bhatia após o início do trabalho de limpeza de Yamuna

Turbia Waters: O órgão eleitoral pediu ao chefe da AAP para não misturar o problema de aumentar o conteúdo de amônia com envenenamento no rio. Pti

Quando a limpeza do rio Yamuna começou no domingo, de acordo com a promessa do BJP no período antes de festivais como Chhath Puja serem mantidos em suas margens.

“Hoje, a limpeza de Yamuna começou sob a liderança do LG VK Saxen depende da vontade do governo.

O tenente governador de Delhi, VK Saxena, realizou uma reunião com o secretário principal da capital nacional, onde uma diretiva imediata foi emitida para limpar o rio Yamuna, os desnatadores de lixo, as colheitas de ervas daninhas e os veículos utilitários da draga foram destacados para o rio. De acordo com uma declaração do escritório da LG, existe uma ‘estratégia de quatro pessoas’ para abordar a questão da poluição em Yamuna. “Para começar, lixo, lixo e lodo na corrente do rio Yamuna serão eliminados. Operações de limpeza simultaneamente no ralo de Najafgarh, o dreno suplementar e todos os outros drenos importantes começarão”, disse o comunicado.

Para os outros dois métodos, a declaração acrescentou: “3. Ao mesmo tempo, a vigilância diária será mantida nos STPs existentes em termos de capacidade e produção, e um plano de tempo será mantido em termos de construção de novos STP/ DSTP , etc., para cumprir o déficit real do tratamento de cerca de 400 mg de esgoto, será estabelecido e operacionalizado.

O escritório estabeleceu uma linha do tempo de três anos para limpar o rio, enfatizando a necessidade de ‘coordenação perfeita’ entre várias agências e departamentos, incluindo DJB, I & FC, MCD, Departamento de Meio Ambiente, PWD e DDA. “A execução deste plano ambicioso direcionado à limpeza do rio em aproximadamente 3 anos exigirá coordenação perfeita entre várias agências e departamentos que incluem DJB, I&FC, MCD, Departamento de Meio Ambiente, PWD e DDA”, disse o lançamento.