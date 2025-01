Festival de Arte Escolar Estadual: Meu Espaço

O apoio público no Festival de Artes das Escolas Estaduais tem sido encorajador. Esses festivais alimentam futuras estrelas que orgulham nosso estado. Já vi vários eventos, incluindo Oppana, Margamkali e Kolkali; houve algumas atuações de destaque em cada um deles.

Ahammed Devarkovil, MLA de Kozhikode Sul:

A.Raveendranath

Como um ávido seguidor do Festival de Artes da Escola Estadual, à revelia, confiei no The Hindu para sua cobertura vibrante por anos consecutivos. O resumo, com floreios artísticos e literários, dos acontecimentos de cada dia em vários locais ajuda veteranos como eu a sentir que somos participantes indiretos.

A.RaveendranathDepartamento de Correios (Aposentado), Aranmula.

BC Unnikrishnan Nair

Eu estava fora da cidade quando o festival começou, mas pretendo acompanhar os eventos restantes nos próximos dias. Fico feliz em ver que o The Hindu está fornecendo ampla cobertura do festival.

É animador ver que as apresentações do dia estão listadas, o que auxilia na escolha dos locais.

BC Unnikrishnan Nair, Assembleia Geral Anual (aposentada), SBI, Thiruvananthapuram

Os leitores podem enviar suas experiências e pensamentos sobre o Festival de Arte da Escola Estadual e suas opiniões sobre a cobertura do The Hindu para schoolfest2025@gmail.com.