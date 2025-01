Festival de Artes da Escola Estadual de Kerala / Meu Espaço

Embora seja sempre emocionante participar num festival de artes na capital, os organizadores poderiam ter optado por locais afastados do centro da cidade para minimizar o congestionamento do trânsito. A falta de espaço para estacionamento e os engarrafamentos ocasionais podem, por vezes, incomodar os contingentes visitantes.

Shino James

Mestre, Sagrado HSS, Thevara, Kochi:

A atmosfera em todos os locais do festival de artes deste ano foi incrivelmente positiva. Embora não tenha podido participar no festival do ano passado no meu distrito natal, senti-me completamente bem-vindo durante a minha estadia aqui.

KN Jayathilak,

Estudante, HSS Boys, Karunagappally, Kollam: