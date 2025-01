Festival de Artes das Escolas Estaduais de Kerala 2025: Médicos do governo se abstêm do dever de Kalolsavam

A Associação de Oficiais Médicos do Governo de Kerala (KGMOA) parece ter gerado uma controvérsia ao alegar que os médicos do governo encarregados de fornecer cuidados médicos de emergência nos locais do Festival de Artes da Escola Estadual de Kerala 2025 se recusarão a cumprir suas funções.

Cerca de 10.000 alunos, acompanhados por seus pais e professores, competirão em vários eventos em 25 locais em Thiruvananthapuram durante cinco dias para o festival que começa no sábado (4 de janeiro de 2024).

O governo estabeleceu centros médicos de emergência nos locais, cada um gerido por um médico apoiado por enfermeiros e paramédicos.

O boicote da KGMOA ocorre num momento em que as autoridades da Autoridade de Desenvolvimento da Grande Cochin (GCDA) em Kochi enfrentavam intensas críticas públicas por não terem uma equipe médica disponível durante o evento do Livro de Recordes do Guinness, durante o qual a legisladora do Congresso Uma Thomas sofreu uma lesão quase fatal. . cair.

Em 2 de janeiro, numa carta ao médico distrital, a unidade de Thiruvananthapuram da KGMOA disse que os médicos do governo se absteriam de cumprir as obrigações do festival para protestar contra a suspensão “injusta” de um dos seus colegas vinculados ao Centro de Saúde Comunitário de Aryanad.

A KGMOA disse que o governo suspendeu o médico com base numa reportagem duvidosa e infundada da mídia de que ele praticava medicina privada, infringindo as regras de serviço do governo. A KGMOA acusou o governo de penalizar o médico sem lhe dar uma audiência justa e sem uma investigação adequada.

Diretor de Serviços de Saúde, KJ Reena, disse O hindu não recebeu nenhuma comunicação indicando que os médicos do governo não cooperariam com o festival.

“Não recebi nenhuma carta de médicos sobre a não cooperação. No entanto, todas as providências estão em vigor em todos os locais e as equipes distritais e estaduais são obrigadas a realizar inspeções em todos os locais do festival para garantir que as instalações médicas sejam fornecidas”, disse a Dra. Reena.