Festival de Kite de dois dias começa em Hubballi com uma nota colorida

O Festival Internacional de Cometas anuais, onde os folhetos de cometa de todo o país e vários países estrangeiros começaram com uma nota colorida nos arredores de Hubballi na quinta -feira.

Abrindo o Festival Comet e o Festival Cultural organizado junto com ele, presidente do Conselho Legislativo de Basavaraj Horathti elogiou o Ministro dos Assuntos dos Consumidores, a distribuição pública e a distribuição pública Palhad Joshi por seu bom trabalho e iniciativas tomadas por ele na organização do evento.

Kshamatha Samsthe, do qual o Sr. Joshi é um padrão, organizou o mega evento em associação com outras organizações e empresas.

Horathti disse que o governo deve adquirir um campo de 20 acres e designá -lo para celebrar esses mega eventos para o público.

Presidente do país legislativo Basavaraj Horathti, juntamente com a União Palhad Joshi e outros dignitários, que o Festival Anual de Cometas Internacionais nos arredores de Hubballi na quinta -feira. | Crédito da foto: Kiran Bakale

Palhad Joshi disse que o objetivo é envolver o público em atividades recreativas e programas culturais e também envolver crianças em várias atividades extracurriculares.

Ele disse que os pais devem incentivar seus filhos a se envolverem em atividades extracurriculares que os ajudam a desenvolver sua personalidade. Após os exames de PU este ano, várias atividades esportivas serão realizadas para os alunos, acrescentou.

O MLA Mahesh Teganakai disse que o entretenimento e o festival de cometas estão ganhando popularidade ano após ano. Juntamente com o Festival Comets, os jogos rurais também estão sendo promovidos e as crianças são incentivadas a participar de jogos tradicionais, disse ele.

Um grande número de representantes eleitos, incluindo Patil e Abhay Patil, MLCs SV Sankanur e Pradeep Shettar, e outros participaram do programa.

Uma série de eventos foi alinhada como parte do Festival Comets e Programas Culturais. Os folhetos de cometa de vários países participam do evento e, na quinta -feira, as pessoas foram hipnotizadas para ver cometas de diferentes tamanhos, formas e espirrar um céu hubballi claro.

Como parte do mega evento, as crianças também tiveram a oportunidade de fazer cometas e foram treinadas por especialistas.

Uma competição de desenho e dança em grupo também foi realizada. À noite, os artistas notáveis ​​da indústria cinematográfica e da música cativaram a grande multidão com suas performances animadas.