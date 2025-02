Festival de Livros Traupati com um começo colorido

O juiz Bn Srikrishna interage com o vice -chanceler da Universidade de SVIMS Dr. RV Kumar depois de inaugurar o festival ’17 º do livro de Tharupati ‘em Tipruati em 1 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: KV Poornachandra Kumar

A 17ª edição do Festival do Livro Tipati teve um começo tradicional e colorido na terra de Vinayaka Nagar em Tiverupati no sábado (1 de fevereiro de 2025).

O eminente juiz do jurista BN Srikrishna declarou formalmente o festival aberto na presença do vice -chanceler e diretor de SVIMS, Dr. RV Kumar, Missão Ramakrishna, Secretário de Ashrama Tiverupati, Secretário Swami Sukritananda e Bharatiaya Vidya Bhavan, Raju.

O evento teve um toque cultural antes, quando um conjunto de livros sagrados como Ramayana, Mahabharata, Bhagavadgita e Viveka Choodamani foram transportados fisicamente em um palanquim amigável de flores pelos leitores do local.

Ao descrever a educação como tendo o poder de transmitir qualidades nobres e virtuosas, como a disciplina, o juiz Srikrishna falou sobre a necessidade de promover o hábito de ler entre a geração mais jovem.

O festival apresenta posições de inúmeras publicações casas em todo o país, com livros que variam de ciência e tecnologia, literatura, astronomia, economia, proibição, música, etc.