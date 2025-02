Festival de Poosam Thai: milhares de testemunhos ‘Jyothi Darshan’ em Vadalur

‘Jyothi Darshan’ em Sathya Gnana Sabha (Hall of True Knowledge), fundada por Ramalinga Adigala, popularmente conhecida como Vallalar, por ocasião do Festival Thai Poosam em Vadalur, no distrito de Cuddalore na terça -feira | Crédito da foto: acordo especial

Miles testemunhou ‘Jyothi Darshan’ em Sathya Gnana Sabha, fundada por Santa Ramalinga Adigala, popularmente conhecida como VALLALARFestival Thai Poosam na terça -feira (11 de fevereiro de 2025).

Os devotos de Tamil Nadu e a vizinha Roocherry lotaram Sathya Gnana Sabha para ver a luz sagrada colocada no santuário do sanctorum.

Segundo a tradição, as refeições gratuitas foram servidas na mesma cozinha onde VALLALAR Eu liguei o fogão sempre queimava para preparar comida para os necessitados.

O distrito de Cuddalore havia feito providências para regular a multidão e o tráfego. Cerca de 10 torres de vigilância com 100 CCTV foram instaladas em vários lugares em Vadalur para monitorar a multidão.

Mais de 1.500 policiais liderados pelo superintendente da polícia S. Jeyakumar foram destacados.

O ‘jyothi darshan’ Os seguidores dos seguidores do Samarasa Sutha Sanmarga Sathya Sangam porque é naquele dia que as sete telas de tons diferentes no Sabha seriam eliminados um após o outro para revelar a luz sagrada colocada no Santum Sanctorum.

Os organizadores permitiram o ‘Jyothi Darshan’ em intervalos regulares: 10h, 13h, 19h e 22h na terça -feira, seguidos pelas 5h30 da quarta -feira (12 de fevereiro de 2025).